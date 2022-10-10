Τα παιδιά, είναι καλά?

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Μυοκαρδίτιδες και βλάβες από το εμβόλιο της COVID-19..
-- Αποκάλυψη-σοκ: Οι εμβολιασμένοι αποτελούν πλέον νέο… ανθρώπινο είδος, το Homo Borg Genesis!!! ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΗ, ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΟΝΤΟΤΗΣ θεωρούνται από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ!!!http://greeknewsondemand.com/2022/10/04/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7-%cf%83%ce%bf%ce%ba-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5/