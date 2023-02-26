5G – Mikrovågor som vapen! - del 1 SVENSKTEXTAD - Dr. Reiner Fuellmich and Barrie Trower

I det här avsnittet av ICIC genomför Dr Reiner Fuellmich en exklusiv intervju med Barrie Trower, en av de mest kända experterna inom området för mikrovågsstrålning och frekvenser, som har undersökts och använts som vapen i underrättelsetjänster sedan början av 1950-talet. Barrie Trower, tidigare karriärsoldat i Royal Navy och underrättelseofficer med MI5 och MI6 är vetenskapsman och har även varit universitetslektor. Hans kunskaper inom området mikrovågs- och 5G-strålning är av betydande explosiv karaktär, och han känner att han måste få ut den till allmänheten, som precis som andra visselblåsare redan har försatt honom i livsfarliga situationer.

Han rapporterar exakt om de farliga, entropiska effekterna av mikrovågor och möjligheten att manipulera naturen (t.ex. HAARP) och till och med programmera den mänskliga hjärnan.

Huvudfokus för hans forskning och varningar är på de dödliga, patogena effekterna av missbruk av mikrovågsstrålning och pulsfrekvenser, som inaktiverar det naturliga skyddet av det mänskliga systemet efter bara sex minuter, på kvinnor, gravida kvinnor, embryon, foster och på nyfödda. Skadorna är så allvarliga att de får hela kvinnliga generationslinjer att stanna, vilket äventyrar mänsklig fortplantning. Även embryon som utsätts för dessa strålningar kan visa cellförändringar som leder till cancer.

Barrie Trower, en modig visselblåsare och expert som varnar för det eminenta hotet mot allt liv på jorden från 5G-mikrovågsstrålning, och hans brådskande varning är nu viktigare än någonsin.

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=hdxv6C0Q9Cg

