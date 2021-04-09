© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
09.04.2021 Почему нужно прикладывать лоб для сканирования (Выпуск № 197 часть I (2)).
Follow
3
Share
Report
6560 views • April 08, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
05:45 Вакцинация в армии. Помогите распространить информацию о курсанте Кирилле Беспалько !!! https://youtu.be/Gl76-TOi-DU.
07:57 Третья волна в Европе: полтора десятка стран приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca. https://www.youtube.com/watch?v=kqGq8WaY0lg.
14:40 Откровение Господа о.Элпидию: «Не просите у Меня Задержать Горькие События, Просите у Меня Милости!». https://www.youtube.com/watch?v=JFfiOaaWYTY&;t=668s.
18:42 ХИМИОТРАССЫ И БОЛЕЗНЬ МОРГЕЛЛОНОВ ОТ ХИМТРЕЙЛОВ И HAARP. https://www.youtube.com/watch?v=1iZ1yWQTMyo.
33:09 Тёмные волокна. https://www.youtube.com/watch?v=ZF8kHfJ2NJ4.
39:23 Как каиниты "встречали" мошиаха 18.03.21, молния от Сергея Желенкова. https://www.youtube.com/watch?v=yYvAoGc9Qtw.
54:05 Украина готовится к войне с Россией - теперь официально. https://www.youtube.com/watch?v=-1l93G_4Tag.
59:40 Америка готовится к войне с Россией? | Донбасс Реалии. https://www.youtube.com/watch?v=BRFXqELDf4o.
01:03:43 А это Ейск.Готовят департацию ?. https://www.youtube.com/watch?v=brx6jIZXFEM.
01:05:05 Внимание! Общая тревога по стране! Это то, что нам готовит Великобритания через исполнителей указов. https://ok.ru/video/3314179641830.
01:08:10 Для чего это установили? https://www.youtube.com/watch?v=5dEribpB57I.
01:09:35 Письмо слушателя. Предлагают установить ЧИП! От банка MONOBANK Украина.
01:13:14 33-года почтальон свозил камни в огород и что-то СТРОИЛ... Спустя полвека в шоке был весь МИР… https://www.youtube.com/watch?v=5FSyxY_9XTM.
01:19:03 На Тернопільщині чоловік вісім років живе у круглій хаті з дерева і соломи. https://www.youtube.com/watch?v=VOKvdu3u_Mk&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=10.
01:20:50 Дом для бомжа, за 700 рублей. Мобильное убежище-санки ,тепло в мороз без отопления. https://www.youtube.com/watch?v=P02k3UNg-4A&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=13.
Сегодня мы опять поговорим о негативных последствиях вакцинации от ковид-19. Узнаем как проходит вакцинация в европейских странах. Обсудим моргелонновую болезнь, послушаем мнение эксперта, откуда данная болезнь берется. Также узнаем, как каиниты "встречали" мошиаха 18.03.21. Обсудим, что страны готовятся к войне, как банки собираются внедрять жидкие чипы. На различных примерах увидим, как выжить в экстремальных условиях с помощью подручных средств.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
05:45 Вакцинация в армии. Помогите распространить информацию о курсанте Кирилле Беспалько !!! https://youtu.be/Gl76-TOi-DU.
07:57 Третья волна в Европе: полтора десятка стран приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca. https://www.youtube.com/watch?v=kqGq8WaY0lg.
14:40 Откровение Господа о.Элпидию: «Не просите у Меня Задержать Горькие События, Просите у Меня Милости!». https://www.youtube.com/watch?v=JFfiOaaWYTY&;t=668s.
18:42 ХИМИОТРАССЫ И БОЛЕЗНЬ МОРГЕЛЛОНОВ ОТ ХИМТРЕЙЛОВ И HAARP. https://www.youtube.com/watch?v=1iZ1yWQTMyo.
33:09 Тёмные волокна. https://www.youtube.com/watch?v=ZF8kHfJ2NJ4.
39:23 Как каиниты "встречали" мошиаха 18.03.21, молния от Сергея Желенкова. https://www.youtube.com/watch?v=yYvAoGc9Qtw.
54:05 Украина готовится к войне с Россией - теперь официально. https://www.youtube.com/watch?v=-1l93G_4Tag.
59:40 Америка готовится к войне с Россией? | Донбасс Реалии. https://www.youtube.com/watch?v=BRFXqELDf4o.
01:03:43 А это Ейск.Готовят департацию ?. https://www.youtube.com/watch?v=brx6jIZXFEM.
01:05:05 Внимание! Общая тревога по стране! Это то, что нам готовит Великобритания через исполнителей указов. https://ok.ru/video/3314179641830.
01:08:10 Для чего это установили? https://www.youtube.com/watch?v=5dEribpB57I.
01:09:35 Письмо слушателя. Предлагают установить ЧИП! От банка MONOBANK Украина.
01:13:14 33-года почтальон свозил камни в огород и что-то СТРОИЛ... Спустя полвека в шоке был весь МИР… https://www.youtube.com/watch?v=5FSyxY_9XTM.
01:19:03 На Тернопільщині чоловік вісім років живе у круглій хаті з дерева і соломи. https://www.youtube.com/watch?v=VOKvdu3u_Mk&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=10.
01:20:50 Дом для бомжа, за 700 рублей. Мобильное убежище-санки ,тепло в мороз без отопления. https://www.youtube.com/watch?v=P02k3UNg-4A&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=13.
Сегодня мы опять поговорим о негативных последствиях вакцинации от ковид-19. Узнаем как проходит вакцинация в европейских странах. Обсудим моргелонновую болезнь, послушаем мнение эксперта, откуда данная болезнь берется. Также узнаем, как каиниты "встречали" мошиаха 18.03.21. Обсудим, что страны готовятся к войне, как банки собираются внедрять жидкие чипы. На различных примерах увидим, как выжить в экстремальных условиях с помощью подручных средств.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.