Kvällens galenskap 210930

1. Inte heller hovrätten anser att det är förtal att kalla personer med radikalt islamistiska åsikter för extremister och friar tidigare kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson (S), från förtal. De två kvinnorna som stämt Hermansson får nu i stället betala motpartens rättegångskostnader på 376 000 kronor.2. Kluvet Kyrkomöte – S vill öka finansieringen av samarbetet med Muslimska brödraskapet3. New Yorks guvernör Kathy Hochul kan införa undantagstillstånd och att ovaccinerad sjukvårdspersonal kan ersättas av utländska arbetare och National Guard-trupper. Tiotusentals sjukvårdsanställda i New York riskerar sina jobb om de inte accepterar minst en dos coronavaccin senast i denna vecka.4. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu fler grupper i samhället att ta en tredje spruta mot covid-19, ofta kallad boosterspruta. Enligt Folkhälsomyndigheten är vaccinens effekt avtagande, varför en tredje spruta behövs för att upprätthålla högt skydd mot covid.5. Finansminister Magdalena Andersson (S) skyller Socialdemokraternas generösa invandringspolitik på att regeringen fått "ärva" den av Fredrik Reinfeldt (M). Men S borde ha protesterat när gränserna öppnades, erkänner hon i P1 Morgon idag.6. Det blev friande dom i åtalet om grovt förtal mot Ann-Sofie Hermansson (S), tidigare kommunstyrelseordförande i Göteborg. Men islamisterna visar hur man kan använda svensk rätt för att tysta och trakassera motståndare till islamisering.7. Ett problem som ligger till grund för den ökande smittspridningen just nu är att människor inte äter kosttillskott i form av D-vitamin. D-vitamin stärker immunförsvaret och skyddar mot infektioner, och med ett tillägg av framför allt zink, så blir immunförsvaret ännu starkare. Dessutom ska man självfallet stoppa i sig C-vitamin. Våra myndigheter informerar dock inte om detta.8. Ledaren nr 95 - Att SVT lägger förtalstext över ansiktsbild och namn är så fult det kan bli.Magnus Stenlund avslöjar SVT:s vidriga agenda.