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Complot mondial contre la santé | Entretien de Claire Séverac avec Agence Info Libre
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61 views • May 20, 2021
« L'agence Info Libre est allée à la rencontre de Claire Séverac, auteur de plusieurs ouvrages sur différents thèmes, mais c'est bien son dernier « Complot mondial contre la santé » qui nous a encouragé à la rencontrer. Le rendez-vous a été fixé au Vendredi 14 Mars 2014 sur l'esplanade du Trocadero. En plein pic de pollution et en présence d'une Tour Eiffel noyée sous un voile blanc, quel meilleur endroit pour réaliser un entretien traitant de la santé?
Dans cette interview, il est question des institutions de la Santé comme l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) , la FDA (Food and Drugs Administration), l'EMA (European Medicines Agency) et l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament), mais aussi des ONG comme Medecins sans frontières, La croix rouge etc. Sera également évoqué la question des vaccins, du rôle des gouvernements et bien sûr des lobbies des industries pharmaco-chimico-alimentaire qui ont fusionné après-guerre. »
Claire Séverac décédait le 25 décembre 2016 d'un cancer... foudroyant.
Source vidéo :
https://youtu.be/Sb3Njt2kmyA
===========================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
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https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Dans cette interview, il est question des institutions de la Santé comme l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) , la FDA (Food and Drugs Administration), l'EMA (European Medicines Agency) et l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament), mais aussi des ONG comme Medecins sans frontières, La croix rouge etc. Sera également évoqué la question des vaccins, du rôle des gouvernements et bien sûr des lobbies des industries pharmaco-chimico-alimentaire qui ont fusionné après-guerre. »
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