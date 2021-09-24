© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Une employée du Gouvernement Fédéral et HHS rend public des Enregistrements Secrets - Project Veritas : Partie 1
Follow
0
Share
Report
50 views • September 24, 2021
Disponible en VOSTFR par La part du Qolibri
https://youtu.be/Q0GwbyKH2SY
Source: https://youtu.be/obdI7tgKLtA
Transcript https://textup.fr/584253mC
Project Veritas sorti le 20 septembre 2021.
PARTIE 1 : Un dénonciateur du gouvernement fédéral et du HHS rend public des enregistrements secrets.
Cette vidéo est déjà devenue virale. Des MILLIONS de PATRIOTES l'ont partagée sur les médias sociaux.
Big Tech échoue dans ses tentatives de censure grâce à l'armée Veritas.
Rien de tout cela ne serait possible, cependant, sans le courage de Jodi O'Malley, infirmière, membre du HHS, de se manifester.
Il est temps de lui montrer à quel point cela compte pour LE MONDE.
« Le gouvernement ne veut pas montrer que le vaccin [COVID] est plein de merde »
Ils 'poussent' les rapports d'effets indésirables 'sous le tapis'.
Source vidéo : Quadrillage Traduction
https://rumble.com/vmsnx7-project-veritas-partie-1.html?mref=6zof&;mrefc=2
https://youtu.be/Q0GwbyKH2SY
Source: https://youtu.be/obdI7tgKLtA
Transcript https://textup.fr/584253mC
Project Veritas sorti le 20 septembre 2021.
PARTIE 1 : Un dénonciateur du gouvernement fédéral et du HHS rend public des enregistrements secrets.
Cette vidéo est déjà devenue virale. Des MILLIONS de PATRIOTES l'ont partagée sur les médias sociaux.
Big Tech échoue dans ses tentatives de censure grâce à l'armée Veritas.
Rien de tout cela ne serait possible, cependant, sans le courage de Jodi O'Malley, infirmière, membre du HHS, de se manifester.
Il est temps de lui montrer à quel point cela compte pour LE MONDE.
« Le gouvernement ne veut pas montrer que le vaccin [COVID] est plein de merde »
Ils 'poussent' les rapports d'effets indésirables 'sous le tapis'.
Source vidéo : Quadrillage Traduction
https://rumble.com/vmsnx7-project-veritas-partie-1.html?mref=6zof&;mrefc=2
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.