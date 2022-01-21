Πῶς μποροῦμε νά ἐνισχύσουμε τό ἀνοσοποιητικό μας σύστημα 20-1-2022

Ἀγαπητοί φίλοι μετά ἀπο μεγάλο διάστημα διακοπῆς τῶν τακτικῶν μας ἐκπομπῶν θά ξεκινήσουμε τήν νέα σειρά διαδικτυακῶν ἐνημερωτικῶν ἐκπομπῶν τοῦ Δ.Ε.

Ἄς εἴμαστε ὅλοι ἐδῶ μαζεμένοι καί ἄς ἐνημερώσουμε ὅλους τούς φίλους μας

Ἔχουμε πολλά νά ποῦμε γιά τό πού βρισκόμαστε, τί ἔχουμε κάνει, τί σκεπτόμαστε καί πολλά νά σχεδιάσουμε.

Θά ξεκινήσουμε μέ μιά σημαντική ἐγγραφή καταγγελία πρός τόν κόσμο τῆς δικαιοσύνης καί θά μαζέψουμε ὑπογραφές γιά νά θέσουνε πρό τῶν εὐθυνῶν τῶν εἰσαγγελεῖς καί Δικαστές

Ἐσεῖς πού ἔχετε μέχρι σήμερα στηρίξει τό ἔργο τοῦ ΔΕ καί ὅσοι ἄλλοι μπορεῖτε νά ἀποτελέσετε μιά δύναμη ἐθνική πατριωτική καί πρωτίστως ἠθική γιά νά περάσουμε στήν ἑπόμενη ἡμέρα.

Τό κυρίαρχο θέμα πού θά μᾶς ἀπασχολήσει στίς ἐκπομπές αὐτές τοῦ Δ.Ε. θά εἶναι ἡ πολιτική καί ἡ ἐθνική ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Καλέστε ὅλους τούς ἐνδιαφερομένους νά εἶναι μαζί μας ἀπο σήμερα