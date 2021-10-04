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Οι Ευρωπαίοι αφυπνίζονται! Europeans are waking up! (Greek & ENGLISH SUBS)
Prometheus Bound
Prometheus Bound
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62 views • October 04, 2021

ΤΩΡΑ ΞΕΡΕΙΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΡΙΚΟΥΣ: 1. Στημένοι πόλεμοι, ISIS και δολοφονίες στην Μέση Ανατολή και στην Αφρική για να εκτοπίσουν τους πληθυσμούς δια του τρόμου, με ταυτόχρονο χαρτζιλίκωμα χιλιάδων δολαρίων + iPhone ως μπόνους. 2. Επιβολή οικονομικής κρίσης και μνημονίων στην Ελλάδα. 3. Ταυτόχρονα, κατασυκοφάντηση της Ελλάδας παγκοσμίως, για να μην υπάρξουν διαμαρτυρίες υπέρ των Ελλήνων στη διάρκεια της οικονομικής εξαθλίωσής τους. 4. Εξαναγκασμένη εισβολή λαθρομεταναστών.. ή μάλλον "παράνομων μεταναστών" (στα φανερά εισέβαλαν, άρα τί "λάθρο") μέσω μιας μισοπαράλυτης και εξαθλιωμένης Ελλάδας. 5. Μια "Πανδημία" κάνει την εμφάνισή της, παραλύοντας και την υπόλοιπη Ευρώπη... 6. Εγκλεισμός (Lockdown) με ταυτόχρονη κατασκευή εγκαταστάσεων-δομών "φιλοξενίας", που κανείς δεν ζήτησε, καθώς και άλλων, εν μέρει εικαζόμενων ενεργειών. 6η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: www.youtube.com/watch?v=54888zev74Y
Η ιστοσελίδα των δημιουργών του βίντεο δεν είναι πλέον προσβάσιμη. Άγνωστο γιατί: www.thisiseuropa.net


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της. Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

Keywords
immigrationresistanceisiseuropeimmigrantshomelandasylumcriminaleuropainside-jobinvaderscolonizationasylum seeker
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