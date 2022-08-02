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Man finds MAGNETIC PARTICLES in Popular ANTIBIOTIC 'CAPSULES'
('GRAPHENE Oxide' Suspected) https://www.bitchute.com/video/x0RYsI8ACMJt/ [SHARE]
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https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/
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Amoxycillin 500 MG Capsule is an antibiotic. It is used orally to treat different types of bacterial infections of the throat, lungs, ears, nose, urinary tract, and skin. Amoxycillin 500 MG Capsule is also used with other medications to stop the growth and kill Helicobacter pylori bacteria that cause stomach ulcer(s). It is not effective against infections caused by viruses or fungus.
https://www.practo.com/medicine-info/amoxycillin-500-mg-capsule-502
Upload by Uwantsun https://www.bitchute.com/channel/wwwdaily-messengercom/
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Pfizer COV-ID NANO-BIO (Transhumanist) POISON INJECTION Review
(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/Qib3a7IEuaom/
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'WHEN WE HAVE THESE WEAPONS...' [PT. 02]
https://www.bitchute.com/video/oCx5GChlbmAI/
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(La Quinta Columna) On The PURPOSES of VACCINATION *
EUGENICS, DEPOPULATION, BEHAVIOR CONTROL
https://www.bitchute.com/video/k8pYHroKcBc4/
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BLOOD of ''VAXXINATED'' + ULTRAVIOLET PULSE (La Quinta Columna)
[Glassworks Red Version #02] https://www.bitchute.com/video/arinz4PqnAKR/
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The MICROSCOPE DOES NOT LIE ! (Dr Jose Luis Sevillano)
https://www.bitchute.com/video/UinVQh6eoBgf/
DROP OF PFIZER 'VACCINE' / GRAPHENE SELF ASSEMBLY / ONE MINUTE
(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/dXz2exZpvR8q/
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CONDOMS Contain Reduced GRAPHENE Oxide (Quinta Columna) [FRA Subs]
https://www.bitchute.com/video/FE7iyPzu6o0A/
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'INIXA' BLOOD 'ANTI-COAGULANT' - More Weird GRAPHENE NANO STRUCTURES ?
(La Quinta Columna 22.06.17) https://www.bitchute.com/video/iFi96fRXKSo8/
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CLEXANE 6000 HEPARIN [BLOOD anti-coagulant] 'CONFIRMED GRAPHENE
(La Quinta Columna 22.05.02) https://www.bitchute.com/video/8sAQlpxXS9s0/
More GRAPHENE & WEIRD STRUCTURES In Multiple COV-ID + CALENDAR 'Vaccines'
(La Quinta Columna 22.05.10) https://www.bitchute.com/video/1GjDzambWLnj/
CO-VAXXX TIDAL-WAVE #WORLDWIDE GENOCIDE #GRAPHENE CONSPIRACY
(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/G4FzDUsvYyAk/
PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, INJECTS [SPECIAL REPORT]
(La Quinta Columna; tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/
COV-ID INJECTION / GRAPHENE / SELF-ASSEMBLY [COMPILATION]
(LIFE of the BLOOD / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/STKObmupsbdj/
GRAPHENE In COV-ID INJECTS (Prof. Luis Marcelo)
https://www.bitchute.com/video/Ab9MhsuvOcA9/
Covid19 - Corona SCRIPT - NWO AGENDA - Great RE:SET
VAX NANOTECH - GRAPHENE
https://www.bitchute.com/video/4NGx2K2U9bDZ/
(Dr. Pablo Campra) COV19 INJECTION, NANO Networks
https://www.bitchute.com/video/AkR1psinBF7d/
'PATIENT ENGAGEMENT...' (THE GRAPHENE NANO) [v.2]
(World EconoMIX Forum) https://www.bitchute.com/video/mU2TQCN6MQ1J/
SEVERANCE PACKAGE #That Will Be Your GR6AT R6S6T
(tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/48ZDqyQycB6Y/
GRAPHENE (like) CRYSTALS In DENTISTRY LOCAL ANESTHETIC
(Argentina) https://www.bitchute.com/video/9aUDYp6Bw7iv/
ARGENTINA, GRAPHENE and the COV-ID 'VIRUS' / 'VAX' DECEPTION
(Dr. Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/kt93nZANbbGE/
ARGENTINA, ID of MICROTECH in COV-ID VACCINE VIALS
https://www.bitchute.com/video/rp5ZyrmMLJQv/
ARGENTINA COVID 'VAX' Research [ANALYSIS & REPORT]
(La QuintaColumna) https://www.bitchute.com/video/FfSJFxaDHgiA/
GRAPHENE & MICRO-TECH VAX 'Confirmed' [ARGENTINA]
https://www.bitchute.com/video/7RIzkkMrPl4G/
ARGENTINE GOV Agency ADMITS 'COVID INJECTS CONTAIN GRAPHENE Oxide'
(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/3GLw5c1Q97Di/
SARS-CoV-2 [fake], PCR [fraud], rGO VAXXINES [platform]
https://www.bitchute.com/video/qXfRW0JOS0Vx/
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tangentopolis (world orders review)
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