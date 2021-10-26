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Mordsgaudi mit der Martinsgans
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Am 11.11. wird traditionell vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz der Martinstag begangen. Viele Familien beschließen ihn mit einem Festessen, welches auf den Beginn der vorweihnachtlichen Fastenzeit zurückgeht. Das bekannteste Symbol für den Martinsbrauch ist neben Weckmann, Laternenumzug und Süßigkeiten für die Kinder dabei wohl die Martinsgans als typisches Gericht
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Auch Foie gras, die Gänseleber, gilt als besondere Delikatesse. Der Konsum von Gänsefleisch und Gänsestopfleber zu Vorweihnachtszeit und St. Martin macht fast die Hälfte des Jahresgeschäftes aus. Woher das Fleisch in der Kühltheke aber stammt; was hinter Leber und Leberpastete steckt, ist vielen Verbrauchern unbekannt. Was viele Konsumenten ebenfalls nicht wissen: „Foie gras“ heißt übersetzt „fette“ – also kranke – „Leber“. Zwar ist die Produktion von Gänsestopfleber in Deutschland durch das Tierschutzgesetz verboten, sie ist jedoch auch hierzulande beliebt, und so sind Import und Verkauf auch noch immer erlaubt. Der neben Ungarn und Bulgarien wichtigste Produzent von Stopfleber in Europa (und gleichzeitig weltweit) ist Frankreich ─ bis zu 80¬ % der gehandelten Produkte aus Stopfleber stammen aus unserem Nachbarland. Zwar dürfte sie auch dort eigentlich nicht produziert werden, auch Frankreich hat ein strenges Tierschutzgesetz. Als „nationales Kulturgut“ aber gilt für die vermeintliche Delikatesse eine Ausnahme. Der grausamen Prozedur des „Stopfens“ fallen unzählige Enten und Gänse zum Opfer, alleine Deutschland importiert jährlich ca. 170 Tonnen französische Stopfleber – bis zu 50 % des Geschäftes werden auch hierzulande zur Weihnachtszeit gemacht.
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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Am 11.11. wird traditionell vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz der Martinstag begangen. Viele Familien beschließen ihn mit einem Festessen, welches auf den Beginn der vorweihnachtlichen Fastenzeit zurückgeht. Das bekannteste Symbol für den Martinsbrauch ist neben Weckmann, Laternenumzug und Süßigkeiten für die Kinder dabei wohl die Martinsgans als typisches Gericht
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Auch Foie gras, die Gänseleber, gilt als besondere Delikatesse. Der Konsum von Gänsefleisch und Gänsestopfleber zu Vorweihnachtszeit und St. Martin macht fast die Hälfte des Jahresgeschäftes aus. Woher das Fleisch in der Kühltheke aber stammt; was hinter Leber und Leberpastete steckt, ist vielen Verbrauchern unbekannt. Was viele Konsumenten ebenfalls nicht wissen: „Foie gras“ heißt übersetzt „fette“ – also kranke – „Leber“. Zwar ist die Produktion von Gänsestopfleber in Deutschland durch das Tierschutzgesetz verboten, sie ist jedoch auch hierzulande beliebt, und so sind Import und Verkauf auch noch immer erlaubt. Der neben Ungarn und Bulgarien wichtigste Produzent von Stopfleber in Europa (und gleichzeitig weltweit) ist Frankreich ─ bis zu 80¬ % der gehandelten Produkte aus Stopfleber stammen aus unserem Nachbarland. Zwar dürfte sie auch dort eigentlich nicht produziert werden, auch Frankreich hat ein strenges Tierschutzgesetz. Als „nationales Kulturgut“ aber gilt für die vermeintliche Delikatesse eine Ausnahme. Der grausamen Prozedur des „Stopfens“ fallen unzählige Enten und Gänse zum Opfer, alleine Deutschland importiert jährlich ca. 170 Tonnen französische Stopfleber – bis zu 50 % des Geschäftes werden auch hierzulande zur Weihnachtszeit gemacht.
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