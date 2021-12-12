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Doctothon - partie 3/4
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30 views • December 12, 2021
Un marathon de 24h avec 300 Docteurs et personnalités pour VOUS informer sur la folie de la crise du Covid.
Quelque 300 docteurs se relaient pendant 24h pour « éclairer cette période si sombre » indique le site internet créé à cette occasion.
Attention, il ne s'agit pas de récolter des dons, comme pour le Téléthon, mais simplement de donner une information alternative au matraquage médiatique des chaines de télévision, avec des prises de parole de scientifiques et des témoignages de médecins et de soignants, et, au final, tenter de réconcilier les gens avec la science.
Ce doctothon est parrainé par Christian Péronne, professeur de médecine, et Martine Wonner, psychiatre et députée, tout deux persona non grata dans le microcosme médiatico-politique parisien.
Chaque docteur aura 3 minutes pour délivrer son message.
Bienvenue du vendredi 10 décembre 2021 à 18h au samedi 11 décembre 2021 à 18h pour le Doctothon.
Source :
@YellowFlagsInfos : https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e
DOCTOTHON partie 1
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/Facebook-video--656282882216592:e
DOCTOTHON partie 2
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/Facebook-video--430496848572758:3
DOCTOTHON partie 3
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/Facebook-video--4935466046486315:4
DOCTOTHON partie 4 et fin
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/Facebook-video--642732623398554:e
Ou :
Conspiration - Chercheur de vérité - News +++
@FlowerPower : https://odysee.com/@FlowerPower:b
DOCTOTHON partie 1
https://odysee.com/@FlowerPower:b/DOCTOTHON-1:4
DOCTOTHON partie 2
https://odysee.com/@FlowerPower:b/DOCTOTHON-2:9
DOCTOTHON partie 3
https://odysee.com/@FlowerPower:b/DOCTOTHON-3:0
DOCTOTHON partie 4 et fin
https://odysee.com/@FlowerPower:b/Le-Doctothon-4
Et :
@Stéphane : https://odysee.com/@St%C3%A9phane:2
👁video a steph👁
Et enfin :
Partie 1 - https://crowdbunker.com/v/Dqy5IHSxGN
Partie 2 - https://crowdbunker.com/v/9IknyqNWsi
Partie 3 - https://crowdbunker.com/v/F7fHygjzSr
Partie 4 - https://crowdbunker.com/v/jbnJIAGfHE
Et le groupe Telegram : https://t.me/MediaColeredesRue
Francis Lalanne - La Gente Come Noi - 04.12.2021
https://www.brighteon.com/cd900985-6fad-487c-bd40-1157af296637
Quelque 300 docteurs se relaient pendant 24h pour « éclairer cette période si sombre » indique le site internet créé à cette occasion.
Attention, il ne s'agit pas de récolter des dons, comme pour le Téléthon, mais simplement de donner une information alternative au matraquage médiatique des chaines de télévision, avec des prises de parole de scientifiques et des témoignages de médecins et de soignants, et, au final, tenter de réconcilier les gens avec la science.
Ce doctothon est parrainé par Christian Péronne, professeur de médecine, et Martine Wonner, psychiatre et députée, tout deux persona non grata dans le microcosme médiatico-politique parisien.
Chaque docteur aura 3 minutes pour délivrer son message.
Bienvenue du vendredi 10 décembre 2021 à 18h au samedi 11 décembre 2021 à 18h pour le Doctothon.
Source :
@YellowFlagsInfos : https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e
DOCTOTHON partie 1
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/Facebook-video--656282882216592:e
DOCTOTHON partie 2
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/Facebook-video--430496848572758:3
DOCTOTHON partie 3
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/Facebook-video--4935466046486315:4
DOCTOTHON partie 4 et fin
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/Facebook-video--642732623398554:e
Ou :
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DOCTOTHON partie 1
https://odysee.com/@FlowerPower:b/DOCTOTHON-1:4
DOCTOTHON partie 2
https://odysee.com/@FlowerPower:b/DOCTOTHON-2:9
DOCTOTHON partie 3
https://odysee.com/@FlowerPower:b/DOCTOTHON-3:0
DOCTOTHON partie 4 et fin
https://odysee.com/@FlowerPower:b/Le-Doctothon-4
Et :
@Stéphane : https://odysee.com/@St%C3%A9phane:2
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Et enfin :
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Et le groupe Telegram : https://t.me/MediaColeredesRue
Francis Lalanne - La Gente Come Noi - 04.12.2021
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