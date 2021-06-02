BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Ai, Machine Learning & Cannabis Stocks- Is It The Right Investment Choice For You?
The Talking Hedge
The Talking Hedge
70 followers
Follow
0
Share
Report
20 views • June 02, 2021
C3 uses artificial intelligence-based technical analysis with machine learning to invest in niche sectors like cannabis, Chinese companies, semiconductor, cryptocurrency, IPOs, & custom indexes.

C3 invests using "Smart Frequency Trading" which benefits our clients with capital preservation, risk management and long-term growth utilizing predictive analytics to generate above market returns.

C3's 2020 Performance*:
S&P500's IRR: 48%
Cannabis' IRR: 93.20%
Crypto's emulated results: 421.66%
*past success does not guarantee future performance

Award Nominations:
Best A.I. Platform, Benzinga's FinTech Awards 2020
Best Trading Platform, Fintech Breakthrough Awards 2021
Best Ai Start Up, Ai Summit's AIconic Awards 2020
Best Alternative Investment, Benzinga's FinTech Awards 2020
Best Crypto Trading Platform, Fintech Breakthrough Awards 2021

Host:
Josh Kincaid, Capital Markets Analyst & host of your cannabis business podcast.
https://www.linkedin.com/in/joshkincaid/

The Talking Hedge:
Your Cannabis Business Podcast.
​Covering cannabis products, reviews, business news, interviews, investments, events, and more.
https://www.theTalkingHedgepodcast.com

Music Info:
Song: Dark Trap Beats Hard Rap Instrumental | Gang | 2018Artist: LuxrayBeats

Keywords:
Hemp News, Weed News, Cannabis News, Marijuana News, Cannabis Business, Marijuana Business, Cannabis Industry News, Marijuana Industry News, Weed News 420, Talking Hedge Podcast, Cannabis Podcast, Marijuana Podcast, Business Podcast, CBD podcast, THC podcast, Cannabis Pitch Deck, Marijuana Pitch Deck, Marijuana Investment Deck, Cannabis Investment Deck, Cannabis Compliance, Cannabis Data, Cannabis Banking, Cannabis Investment, Pot Stocks, Cannabis Stocks, Weed Stocks, Marijuana Stocks, Cannabis Data, Marijuana Data, Cannabis Analytics, Marijuana Analytics, Cannabis Sales Data, Marijuana Sales Data

Josh is not an investment adviser. The Talking Hedge is long gold and silver. Listeners should always speak to their personal financial advisers.
Keywords
cannabisaimachine learning
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
American Express slapped with record fine for 11-year blind eye to $13B in &#8220;suspicious&#8221; trade

American Express slapped with record fine for 11-year blind eye to $13B in “suspicious” trade

Willow Tohi
Morgan Stanley Warns Oracle Data Center Delays Could Delay Revenue, Pressure Debt

Morgan Stanley Warns Oracle Data Center Delays Could Delay Revenue, Pressure Debt

Edison Reed
Trump Says Russia Will Export Diesel, Lifts Sanctions

Trump Says Russia Will Export Diesel, Lifts Sanctions

Sterling Ashworth
Why Local AI Is the Real Revolution—and Big Tech&#8217;s Bubble Is About to Pop

Why Local AI Is the Real Revolution—and Big Tech’s Bubble Is About to Pop

Mike Adams
AI Chip Stocks Fall After Report on OpenAI Revenue Shortfall

AI Chip Stocks Fall After Report on OpenAI Revenue Shortfall

Sterling Ashworth
Trump Considering Suspending Federal Gas Tax as States Lower Fuel Levies

Trump Considering Suspending Federal Gas Tax as States Lower Fuel Levies

Sterling Ashworth
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy