Ai, Machine Learning & Cannabis Stocks- Is It The Right Investment Choice For You?

C3 uses artificial intelligence-based technical analysis with machine learning to invest in niche sectors like cannabis, Chinese companies, semiconductor, cryptocurrency, IPOs, & custom indexes.C3 invests using "Smart Frequency Trading" which benefits our clients with capital preservation, risk management and long-term growth utilizing predictive analytics to generate above market returns.C3's 2020 Performance*:S&P500's IRR: 48%Cannabis' IRR: 93.20%Crypto's emulated results: 421.66%*past success does not guarantee future performanceAward Nominations:Best A.I. Platform, Benzinga's FinTech Awards 2020Best Trading Platform, Fintech Breakthrough Awards 2021Best Ai Start Up, Ai Summit's AIconic Awards 2020Best Alternative Investment, Benzinga's FinTech Awards 2020Best Crypto Trading Platform, Fintech Breakthrough Awards 2021Host:Josh Kincaid, Capital Markets Analyst & host of your cannabis business podcast.The Talking Hedge:Your Cannabis Business Podcast.​Covering cannabis products, reviews, business news, interviews, investments, events, and more.Music Info:Song: Dark Trap Beats Hard Rap Instrumental | Gang | 2018Artist: LuxrayBeatsKeywords:Hemp News, Weed News, Cannabis News, Marijuana News, Cannabis Business, Marijuana Business, Cannabis Industry News, Marijuana Industry News, Weed News 420, Talking Hedge Podcast, Cannabis Podcast, Marijuana Podcast, Business Podcast, CBD podcast, THC podcast, Cannabis Pitch Deck, Marijuana Pitch Deck, Marijuana Investment Deck, Cannabis Investment Deck, Cannabis Compliance, Cannabis Data, Cannabis Banking, Cannabis Investment, Pot Stocks, Cannabis Stocks, Weed Stocks, Marijuana Stocks, Cannabis Data, Marijuana Data, Cannabis Analytics, Marijuana Analytics, Cannabis Sales Data, Marijuana Sales DataJosh is not an investment adviser. The Talking Hedge is long gold and silver. Listeners should always speak to their personal financial advisers.