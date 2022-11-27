«Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Виктория ПреобРАженская. Часть 59

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 59. Читает Автор. https://youtu.be/dbUJIE1oLOA

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Да Будет Свет!

Список вопросов.00:00 — Вступление.

00:33 — Чиннамаста собственноручно отрезала себе голову. В чём смысл этого действа: когда спутницы Чиннамасты и Багиня пьёт свою кровь?

05:43 — Что означает символизм: отрубание головы?

08:09 — Раз душа достигла человеческого уровня, то, наверное, не может она в следующем воплощении стать свиньёй, кошкой, собакой? А может быть бывают изключения?

11:01 — Мне раньше очень часто снились цветные сны, как явь, предсказания для меня, и они сбывались. Я всё помню. Как можно это объяснить? Сейчас я их почти не вижу.

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-59

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).





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