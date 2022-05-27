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ΟΙ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΙ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ ΕΝΟΣ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
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715 views • May 27, 2022
Προκλητικά και πλήρως αμελώντας τις ατιμώρητες ευθύνες τους για την κατάσταση που έχουν φέρει ένα κόσμο που κανονικά θα είχε τη δυνατότητα να είναι εμφανώς απλούστερος για τους ανθρώπους, οι διαταγοδόχοι αρχιτέκτονες των καταστροφών αυτών συγκεντρώθηκαν πάλι στο επίσημο κέντρο επιχειρήσεων τους, το Νταβός της Ελβετίας και έδρα του παγκοσμίου οικονομικού φόρουμ για να μας σερβίρουν το συνηθισμένο σχήμα τους που πάντοτε τους οδηγούσε στο επόμενο βήμα. Πρώτα μας κατέδειξαν τα πάμπολλα προβλήματα που υποτίθεται πως απλά προέκυψαν, στη συνέχεια μας παρουσίασαν τις αντιδράσεις μας για όλα αυτά και τέλος φυσικά μας διαφήμισαν τις πάντοτε έτοιμες λύσεις που θα μας προσφέρουν τον παράδεισο επι της γης μέσω μιας μεγάλης επανεκκίνησης ή αλλιώς ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου. Παράλληλα εκεί κοντά κιόλας έγινε η παγκόσμια διάσκεψη υγείας προκειμένου με ηγέτη τον ΠΟΥ να φτιαχτεί μια παγκόσμια συμφωνία προετοιμασίας πανδημιών όπου πλέον δεν σκοπεύουν να απαιτείται ούτε η επίσημη υποταγη του εκάστοτε ψευτοηγέτη κάθε χώρας στις διαταγές του ΠΟΥ αλλά οι χώρες θα είναι και τυπικά υποδουλωμένες στα μέτρα διαχείρισης των νέων “υγειονομικών προκλήσεων” που περιμένουν την ανθρωπότητα.
Πιστός ακόλουθος όλων αυτών των πεπραγμένων το κούλι που εξελίσσεται σε ένα από τα αγαπημένα παιδιά των υψηλότερα ισταμένων καθώς η ξεχωριστή προθυμία του στην εφαρμογή της ατζέντας δικαιώνεται μέσω των δημόσιων επαίνων που εισπράττει τόσο γενικότερα όσο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ταχύτητα της υποδουλωτικής ψηφιοποίησης, το οποίο όλοι μας παρατηρούμε τους τελευταίους μήνες με νέες εφαρμογές όπως π χ η ηλεκτρονική ταυτότητα για τους φοιτητές και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Συν τις άλλοις συντηρεί με τη στάση του την Ελλάδα στο ρόλο του καρπαζοεισπράκτορα και είναι έτοιμος όπως και ο ερντογαν από την άλλη πλευρά να συμμετάσχει με χαρά σε οποιοδήποτε θεατρικό τους διατάξει το κοινό τους αφεντικό να παίξουν με οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες για τη χώρα μας.
Κι έχοντας πλέον, όπως φαίνεται, περάσει σε μια εποχή που η γη μαστίζεται από πανδημίες και μεγάλες επιδημίες από τη μια μέρα στην άλλη μας παρουσιάζουν όλο και νέες απειλητικές ασθένειες με τελευταία την ευλογιά των μαϊμούδων από την οποία δεν λείπει κανένα απολύτως στοιχείο από αυτά που είχαμε συνηθίσει με τον κοροϊδοϊό μιλώντας όχι μόνο για τεστ και εμβόλια αλλά έχοντας κάνει ως και συγκεκριμένη προσομοίωση αντίστοιχα με το event 201. Κι αν προς το παρόν ίσως του είναι δυσκολότερο να αιφνιδιάσει τον κόσμο με μια νεα ψευτοπανδημία, όπως και να’χει αυτά λειτουργούν αφενός μεν για να καλύπτονται οι παρενέργειες των γονιδιακών θεραπειών αφετέρου δε να συντηρείται και να γίνεται μόνιμη η νέα δυστοπική πραγματικότητα περιτυλιγμένη από μια εξωφρενικά σατανική κακαισθησία. Η οποία όσο απροκάλυπτα περικυκλώνει τον λερωμένο κόσμο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τόσο περισσότερο φανερώνει την ευωδία του απελευθερωτικού δρόμου του Ιησού Χριστού και της αφοσίωσης για μια θέση στην αιώνια ζωή.
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Πιστός ακόλουθος όλων αυτών των πεπραγμένων το κούλι που εξελίσσεται σε ένα από τα αγαπημένα παιδιά των υψηλότερα ισταμένων καθώς η ξεχωριστή προθυμία του στην εφαρμογή της ατζέντας δικαιώνεται μέσω των δημόσιων επαίνων που εισπράττει τόσο γενικότερα όσο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ταχύτητα της υποδουλωτικής ψηφιοποίησης, το οποίο όλοι μας παρατηρούμε τους τελευταίους μήνες με νέες εφαρμογές όπως π χ η ηλεκτρονική ταυτότητα για τους φοιτητές και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Συν τις άλλοις συντηρεί με τη στάση του την Ελλάδα στο ρόλο του καρπαζοεισπράκτορα και είναι έτοιμος όπως και ο ερντογαν από την άλλη πλευρά να συμμετάσχει με χαρά σε οποιοδήποτε θεατρικό τους διατάξει το κοινό τους αφεντικό να παίξουν με οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες για τη χώρα μας.
Κι έχοντας πλέον, όπως φαίνεται, περάσει σε μια εποχή που η γη μαστίζεται από πανδημίες και μεγάλες επιδημίες από τη μια μέρα στην άλλη μας παρουσιάζουν όλο και νέες απειλητικές ασθένειες με τελευταία την ευλογιά των μαϊμούδων από την οποία δεν λείπει κανένα απολύτως στοιχείο από αυτά που είχαμε συνηθίσει με τον κοροϊδοϊό μιλώντας όχι μόνο για τεστ και εμβόλια αλλά έχοντας κάνει ως και συγκεκριμένη προσομοίωση αντίστοιχα με το event 201. Κι αν προς το παρόν ίσως του είναι δυσκολότερο να αιφνιδιάσει τον κόσμο με μια νεα ψευτοπανδημία, όπως και να’χει αυτά λειτουργούν αφενός μεν για να καλύπτονται οι παρενέργειες των γονιδιακών θεραπειών αφετέρου δε να συντηρείται και να γίνεται μόνιμη η νέα δυστοπική πραγματικότητα περιτυλιγμένη από μια εξωφρενικά σατανική κακαισθησία. Η οποία όσο απροκάλυπτα περικυκλώνει τον λερωμένο κόσμο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τόσο περισσότερο φανερώνει την ευωδία του απελευθερωτικού δρόμου του Ιησού Χριστού και της αφοσίωσης για μια θέση στην αιώνια ζωή.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΔΩ: https://angelokarageorgos.gr/oi-diatetagmenoi-aggelioforoi-enos-epaisxintou-mellontos
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
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Γκρουπ στο Viber: https://invite.viber.com/?g=ti5xMtOGxU1U2nHFLjg6MkCDGmuUSOA6
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
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