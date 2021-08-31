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Philippe Jandrok ACCUSE Macron de TRAHISON, de COMPLOT et d'ESCROQUERIE envers le Peuple Français
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44 views • August 31, 2021
URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l'humanité.
Philippe Alexandre Jandrok, éditeur et écrivain français accuse Macron et son gouvernement, sa police, une partie de la magistrature, les médecins et personnel soignant... Il les accuse de trahison nationale pour avoir conspiré et vendu le peuple français à des laboratoires criminels sans la moindre valeur morale. De voler la liberté et de détruire l'économie... et tout cela pour imposer des vaccins expérimentaux et nocifs. Français, réveillez-vous!
Source vidéo : Alcyon Pleiades Conseillé
https://www.bitchute.com/video/HHkFXQRAgMKW/
Philippe Alexandre Jandrok, éditeur et écrivain français accuse Macron et son gouvernement, sa police, une partie de la magistrature, les médecins et personnel soignant... Il les accuse de trahison nationale pour avoir conspiré et vendu le peuple français à des laboratoires criminels sans la moindre valeur morale. De voler la liberté et de détruire l'économie... et tout cela pour imposer des vaccins expérimentaux et nocifs. Français, réveillez-vous!
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