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IFQ91 - Émission du 10 mars 2022
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10 views • March 11, 2022
10 mars 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions91:3
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:bceb58e9756232ba976c16eb55ddca4482cf044d
Dans cette 91e édition de votre émission hebdomadaire, nous serons exceptionnellement "en famille" pour répondre à vos questions et vous présenter l'actualité dont ne parlent pas les médias mainstream subventionnés.
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
■ Sources Chloé :
• Marianne - 10.03.22
"Après le Covid, les réseaux de "réinformation" antivax s'emparent de la guerre en Ukraine" https://www.marianne.net/societe/apres-le-covid-les-reseaux-de-reinformation-antivax-semparent-de-la-guerre-en-ukraine
• Les 90 émissions de l''info en QuestionS, répertoriées par Cindy S :
Site Destyneo : https://destyneo.com/lemission-linfo-en-questions-pour-une-information-eclairee-dinteret-commun/
Page FB de Destyneo : https://www.facebook.com/destyneo.fr
Page LinkedIn de Cindy S : https://www.linkedin.com/in/cindyschoeny/
• Présentation PowerPoint "Le prix de l'essence - Mars 2022" :
https://cutt.ly/YAG8UUw
PDF : https://cutt.ly/QAG8ZoR
• Le Brent, Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Brent_(type_de_p%C3%A9trole
)
• Le Brent, Boursorama : https://www.boursorama.com/bourse/matieres-premieres/cours/8xBRN/
• France Bleu 8.03.22 - La barre symbolique des 2 euros franchie dans plusieurs stations-service de Dordogne : https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-barre-symbolique-des-2-euros-franchie-dans-plusieurs-stations-service-de-dordogne-1646658494
• 20minutes 9.03.22 - L’essence bientôt à 2,50 fr. par litre: les records vont être battus : https://www.20min.ch/fr/story/lessence-a-la-pompe-sapproche-des-2-francs-50-par-litre-174167826070
• Automoto 8.03.22 - Prix du carburant : bientôt à 2,87€ le litre ? : https://www.auto-moto.com/actualite/societe/prix-carburant-bientot-a-287e-litre-325731.html#item=1
• Capital 7.03.22 - Prix des carburants : le diesel augmente fortement et devient plus cher que l'essence : https://www.capital.fr/auto/prix-des-carburants-le-diesel-a-pris-14-centimes-en-moyenne-en-une-semaine-1430352
• L'indépendant - 8.03.22
Guerre en Ukraine : le litre d'essence à 3 euros, c'est possible ! Et ce n'est pas le pire scénario que redoutent les économistes
https://www.lindependant.fr/amp/2022/03/08/guerre-en-ukraine-le-litre-dessence-a-3-euros-cest-possible-et-ce-nest-pas-le-pire-scenario-que-redoutent-les-economistes-10155933.php
• Prix du carburant le 23.11.18 : https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/11/23/20002-20181123ARTFIG00330-carburants-qui-est-le-moins-cher.php
• Roch Sauquère, [dès 18:30], sur la pénurie de pétrole et les énergies fossiles - 5.02.21 https://youtu.be/NQ_XKo_a6DE
suite sur la page de Chloé F.
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:bceb58e9756232ba976c16eb55ddca4482cf044d
Dans cette 91e édition de votre émission hebdomadaire, nous serons exceptionnellement "en famille" pour répondre à vos questions et vous présenter l'actualité dont ne parlent pas les médias mainstream subventionnés.
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
■ Sources Chloé :
• Marianne - 10.03.22
"Après le Covid, les réseaux de "réinformation" antivax s'emparent de la guerre en Ukraine" https://www.marianne.net/societe/apres-le-covid-les-reseaux-de-reinformation-antivax-semparent-de-la-guerre-en-ukraine
• Les 90 émissions de l''info en QuestionS, répertoriées par Cindy S :
Site Destyneo : https://destyneo.com/lemission-linfo-en-questions-pour-une-information-eclairee-dinteret-commun/
Page FB de Destyneo : https://www.facebook.com/destyneo.fr
Page LinkedIn de Cindy S : https://www.linkedin.com/in/cindyschoeny/
• Présentation PowerPoint "Le prix de l'essence - Mars 2022" :
https://cutt.ly/YAG8UUw
PDF : https://cutt.ly/QAG8ZoR
• Le Brent, Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Brent_(type_de_p%C3%A9trole
)
• Le Brent, Boursorama : https://www.boursorama.com/bourse/matieres-premieres/cours/8xBRN/
• France Bleu 8.03.22 - La barre symbolique des 2 euros franchie dans plusieurs stations-service de Dordogne : https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-barre-symbolique-des-2-euros-franchie-dans-plusieurs-stations-service-de-dordogne-1646658494
• 20minutes 9.03.22 - L’essence bientôt à 2,50 fr. par litre: les records vont être battus : https://www.20min.ch/fr/story/lessence-a-la-pompe-sapproche-des-2-francs-50-par-litre-174167826070
• Automoto 8.03.22 - Prix du carburant : bientôt à 2,87€ le litre ? : https://www.auto-moto.com/actualite/societe/prix-carburant-bientot-a-287e-litre-325731.html#item=1
• Capital 7.03.22 - Prix des carburants : le diesel augmente fortement et devient plus cher que l'essence : https://www.capital.fr/auto/prix-des-carburants-le-diesel-a-pris-14-centimes-en-moyenne-en-une-semaine-1430352
• L'indépendant - 8.03.22
Guerre en Ukraine : le litre d'essence à 3 euros, c'est possible ! Et ce n'est pas le pire scénario que redoutent les économistes
https://www.lindependant.fr/amp/2022/03/08/guerre-en-ukraine-le-litre-dessence-a-3-euros-cest-possible-et-ce-nest-pas-le-pire-scenario-que-redoutent-les-economistes-10155933.php
• Prix du carburant le 23.11.18 : https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/11/23/20002-20181123ARTFIG00330-carburants-qui-est-le-moins-cher.php
• Roch Sauquère, [dès 18:30], sur la pénurie de pétrole et les énergies fossiles - 5.02.21 https://youtu.be/NQ_XKo_a6DE
suite sur la page de Chloé F.
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