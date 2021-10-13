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El Valor del Semen | Sexualidad Sagrada
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8 views • October 13, 2021
¡QUÉDATE EN CASA ADÁN! Procura NO eyacular (para que me entiendas).
Esta es mi historia personal sobre el proceso que me llevó a descubrir un "secreto" guardado en piedra por los antiguos mexicanos para llevar la energía sexual por el camino correcto para desarrollar tus más grandes potenciales.
La solución al 99% de los problemas en el planeta, es "quedarte en casa" Adán.
Visita https://www.sexualidadsagrada.com
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