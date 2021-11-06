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Академик Пётр ГАРЯЕВ. КВАНТОВО-ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА. ФРАКТАЛЫ. МЕДИТАЦИЯ
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84 views • November 06, 2021
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MARINA MALINI 9
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См. ещё;
Дэвид Айк о том, как закончить коронавирусную фуфлодемию. Русский перевод
Перевод и озвучка подписчика. Интервью Дэвида Айка Алексу Джонсу от 16.09.2021
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