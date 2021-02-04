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Última entrevista a Jesús García Blanca - El Vórtice
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203 views • February 04, 2021
La crisis del coronavirus está polarizando a la sociedad. Al mismo tiempo está desgastando mental y emocionalmente a muchísimas personas que, tras años de trabajo denunciando la instrumentalización de falsas crisis en favor de intereses espurios, sienten la necesidad de tomarse un respiro y centrarse en sus familias y en ellos mismos.
Entrevistamos a Jesús García Blanca, polémico informador que ha decidido tomarse un tiempo de descanso a tenor del cariz que está tomando esta "crisis" de coronavirus.
Jesús se despide en la que probablemente sea su última entrevista de radio.
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Entrevistamos a Jesús García Blanca, polémico informador que ha decidido tomarse un tiempo de descanso a tenor del cariz que está tomando esta "crisis" de coronavirus.
Jesús se despide en la que probablemente sea su última entrevista de radio.
Si te gusta nuestra información SUSCRíBETE a nuestros canales y dale al «me gusta», es la única forma de ganar visibilidad.
Si te gusta nuestra información SUSCRíBETE a nuestros canales y dale al «me gusta», es la única forma de ganar visibilidad.
Web: https://www.elvorticeradio.com
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