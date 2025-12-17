BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Episode 122: Schattenarbeit – Freiheit durch Bewusstwerdung
Bannbrecher & Dammbrecher
Wieso lassen sich die meisten Menschen vor den Karren von Konzernen und Regierungen spannen? Weil der weit überwiegende Teil unseres Bewusstseins im Unterbewussten liegt – geformt von Medien, Erziehung, gesellschaftlichem Druck und unbemerkten Reizen. Solange man Gedanken, Gefühle, Emotionen und sein Handeln nicht bewusst wahrnimmt, wird man von inneren Automatismen gesteuert – oft mit schädlichen Folgen für sich selbst und andere.

Du erfährst,

    • warum „freie Wahl“ ohne Selbstkenntnis eine Illusion bleibt;

    • wie man Selbstkenntnis erlangt;

    • warum diese Arbeit moralisch ist – und nichts mit Selbstoptimierung zu tun hat.

Literatur:

    • Wie man Mind Control entlarvt / Jason Christoff, ICIC, 2023 https://odysee.com/@ICIC:3/ICIC---Jason-Christoff---Wie-man-Mind-Control-entlarvt-


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/


mindfulnessfreiheitbewusstseinaufmerksamkeitselbstbestimmungschattenarbeitnaturrecht
