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Flemming Blicher Anholdt !
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12 views • April 02, 2021
1 April 2021. Det er ikke en aprilsnar. Men 50 betjente møder op på Christiansborgs slotsplads for ingenting.
Hvad er det vi bruger vores politi på? Der er masser af relevant kriminalitet de kan tage sig af i stedet for at jagte fredelige borger der stå og demonstrere til en anmeldt demo.
Hvad er det vi bruger vores politi på? Der er masser af relevant kriminalitet de kan tage sig af i stedet for at jagte fredelige borger der stå og demonstrere til en anmeldt demo.
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