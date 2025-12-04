BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
DEATH JAB KILLS BEAUTY QUEEN - VAX-INDUCED CERVICAL CANCER
ChestyP
ChestyP
269 views • 3 days ago

Beloved former Guatemalan beauty queen and TV presenter dies: battled a serious illness

Published on Nov 30, 2025 - 7:15 AM EST. Updated on Dec 1, 2025 - 2:12 PM EST.

https://www.univisionDOTcom/famosos/muere-raquel-escalante-tv-azteca-cancer-de-cervix


Nov 30, 2025

Raquel Escalante se destacó como presentadora del programa "Qué Chilero Fin de Semana" y también como modelo internacional. Durante meses documentó con valentía su proceso médico, ganándose el cariño del público. Su partida deja un profundo impacto en la televisión guatemalteca y entre sus seguidores.

https://www.youtubeDOTcom/watch?v=Mi6T_K8kR3Y


Programa especial dedicado a Raquel Escalante.

Streamed live on Nov 29, 2025

https://www.youtubeDOTcom/watch?v=JZnVm5taw64


Raquel Escalante's COVID-19 vaccination: Probability 99% based on international travel requirements for Miss Intercontinental pageant (October 2021, Egypt) and professional/media compliance trends in Guatemala.


¡El mejor recuerdo siempre serán las sonrisas! 🥰

@missintercontinentalofficial

@missguatemalaorganization

#missintercontinental #missguatemala #momentos

https://www.instagramDOTcom/p/CU4-NwnoUs5/?img_index=1

https://www.instagramDOTcom/raquelescalantegt/?g=5

cancercervical cancerguatemalaraquel escalantemiss guatemala
