Beloved former Guatemalan beauty queen and TV presenter dies: battled a serious illness
Published on Nov 30, 2025 - 7:15 AM EST. Updated on Dec 1, 2025 - 2:12 PM EST.
https://www.univisionDOTcom/famosos/muere-raquel-escalante-tv-azteca-cancer-de-cervix
Nov 30, 2025
Raquel Escalante se destacó como presentadora del programa "Qué Chilero Fin de Semana" y también como modelo internacional. Durante meses documentó con valentía su proceso médico, ganándose el cariño del público. Su partida deja un profundo impacto en la televisión guatemalteca y entre sus seguidores.
https://www.youtubeDOTcom/watch?v=Mi6T_K8kR3Y
Programa especial dedicado a Raquel Escalante.
Streamed live on Nov 29, 2025
https://www.youtubeDOTcom/watch?v=JZnVm5taw64
Raquel Escalante's COVID-19 vaccination: Probability 99% based on international travel requirements for Miss Intercontinental pageant (October 2021, Egypt) and professional/media compliance trends in Guatemala.
¡El mejor recuerdo siempre serán las sonrisas! 🥰
@missintercontinentalofficial
@missguatemalaorganization
#missintercontinental #missguatemala #momentos
https://www.instagramDOTcom/p/CU4-NwnoUs5/?img_index=1