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Земной шар плоский?
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39 views • February 21, 2021
Недавно в мире , а особенно в интернете прошла волна споров о плоскостности земли. Хотя еще в 3 веке до нашей эры Эратосфен измерил длину земной окружности в своем эксперименте. Что случилось с шаровидностью земли. В эту волну было вложено немало денег, это не был один или два блога фанатов , а прошла целая компания со статьями в серьезной прессе. Этот уже кое что напоминает.
Можно предположить , что это было тестированием состояния готовности сознания народонаселения земли к когнитивному диссонансу. Как об этом писал Оруэлл - человек одновременно считает верными две противоположные и взаимоисключающие друг друга правды о чем то одном. Например что вакцина спасает от короны и что все равно ты можешь заболеть короной после инъекции вакциной.И почти все съели эту короновирусную версию без сомнения.
Тест прошел нормально , много людей съели эту наживку и реально обсуждали какая она , земля то ,круглая или квадратная. Так же и сегодня обсуждают всякие медицинские аспекты короны и вакцины , не видя главного , какая цель операции ковид 19.
А какая она на самом деле земля то? Анализ вопроса с разных уровней анализа и синтеза дает разные ответы.
Человек смотрит вокруг и то что он видит это и есть правда. А видит он плоскую землю и не может сказать что она иная . Плоская.
Человек смотрит вокруг и вдруг задумывается , а почему корабль из моря появляется сверху вниз а не весь сразу. Сначала мачты с маген давидом, а потом и тело черного цвета. Значит вода в океане не плоская а загибается вниз , тогда и земля уже должна быть круглая.Круглая.
Ковыряем глубже .Что мы видим своим глазом? Наука говорит , что то что воспринял глаз по нерву электрохимическим путем передается в мозг .Мозг это анализирует , подбирает подходящий шаблон и рисует этот шаблон как то что пришло снаружи. Картина изнутри проецируется наружу и мы убеждены что этот таки и есть. Поэтому если извне втерт шаблон что земля плоская то и мозг нарисует ее плоской. И наоборот если шаблон установлен так что земля круглая тот так и будет. Зависит от шаблона в мозгу.
А на самом деле, какая она, земля? Такая как рисует нам наше сознание. Например на экране видим что то , но это игра процессора , электрических сигналов , пикселей а не то что мы видим. Так же устроено и наше сознание - видим то что подошло под шаблон в мозгу. Поэтому и надо учиться , строить шаблоны восприятия.
А так сегодня земной шар имеет общепризнанную округлую внешнюю форму. А после пришествия увидим более точную форму.
Можно предположить , что это было тестированием состояния готовности сознания народонаселения земли к когнитивному диссонансу. Как об этом писал Оруэлл - человек одновременно считает верными две противоположные и взаимоисключающие друг друга правды о чем то одном. Например что вакцина спасает от короны и что все равно ты можешь заболеть короной после инъекции вакциной.И почти все съели эту короновирусную версию без сомнения.
Тест прошел нормально , много людей съели эту наживку и реально обсуждали какая она , земля то ,круглая или квадратная. Так же и сегодня обсуждают всякие медицинские аспекты короны и вакцины , не видя главного , какая цель операции ковид 19.
А какая она на самом деле земля то? Анализ вопроса с разных уровней анализа и синтеза дает разные ответы.
Человек смотрит вокруг и то что он видит это и есть правда. А видит он плоскую землю и не может сказать что она иная . Плоская.
Человек смотрит вокруг и вдруг задумывается , а почему корабль из моря появляется сверху вниз а не весь сразу. Сначала мачты с маген давидом, а потом и тело черного цвета. Значит вода в океане не плоская а загибается вниз , тогда и земля уже должна быть круглая.Круглая.
Ковыряем глубже .Что мы видим своим глазом? Наука говорит , что то что воспринял глаз по нерву электрохимическим путем передается в мозг .Мозг это анализирует , подбирает подходящий шаблон и рисует этот шаблон как то что пришло снаружи. Картина изнутри проецируется наружу и мы убеждены что этот таки и есть. Поэтому если извне втерт шаблон что земля плоская то и мозг нарисует ее плоской. И наоборот если шаблон установлен так что земля круглая тот так и будет. Зависит от шаблона в мозгу.
А на самом деле, какая она, земля? Такая как рисует нам наше сознание. Например на экране видим что то , но это игра процессора , электрических сигналов , пикселей а не то что мы видим. Так же устроено и наше сознание - видим то что подошло под шаблон в мозгу. Поэтому и надо учиться , строить шаблоны восприятия.
А так сегодня земной шар имеет общепризнанную округлую внешнюю форму. А после пришествия увидим более точную форму.
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