© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
НАНО-РОБОТЫ ВЪ "ВАКЦИНЕ". (NANO-ROBOT IN THE VACCINE)
Follow
1
Share
Report
67 views • July 08, 2021
КЪ СОЖАЛЕНИЮ ВТОРУЮ ЧАСТЬ ФИЛЬМА "НАНО-РОБОТЫ ВЪ "ВАКЦИНЕ" 2" ОККУПАНТЫ УДАЛИЛИ И ВЫНЕСЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ССЫЛАЯСЬ НА НЕПРОВЕРЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕ. ИНТЕРЕСНО, КОГДА ЮТУБ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ СТАЛЪ МЕДИЦИНСКИМЪ ЭКСПЕРТОМЪ ВЪ ОБЛАСТИ "ВАКЦИНАЦИИ"? А МОЖЕТЪ МЫ РАССКРЫЛИ ИХЪ ГНИЛУЮ СИСТЕМУ АЛГОРИТМОВЪ ПО ГЕНОЦИДУ НАСЕЛЕНИЯ?
ВСЕХЪ, КТО ПОСМОТРЕЛЪ ПЕРВОЕ ВИДЕО РАСПРОСТРАНИТЕ ЕГО СРЕДИ ЗНАКОМЫХ И РОДСТВЕННИКОВЪ. КАЖДЫЙ ВПРАВЕ ЗНАТЬ ОБЪ ЭТОЙ СИТУАЦИИ. МЫ МАЛО ПРОСИЛИ ВАС О ЧЁМ-ТО, НО ЭТО ТОТЪ СЛУЧАЙ КОГДА МЫ ПРОСИМЪ ВСЕХЪ ПОМОЧЬ ВЪ РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ. ЮТУБ ТОРМОЗИТЪ ПРОСМОТРЫ ПРО ДАННУЮ ТЕМАТИКУ И ЗАБИВАЕТЪ ЭФИРЪ ВЕДУЩИМИ КАНАЛАМИ.
ВРЕМЯ ПРИШЛО РАССКАЗАТЬ ПРАВДУ. ВЫБОРЪ ЗА КАЖДЫМЪ ИЗ НАСЪ.
БЛАГОДАРИМЪ ЗА ПРОСМОТРЪ И РЕПОСТЪ, ДАЙ БОГЪ ВАМЪ СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ. С БОГОМЪ
ВСЕХЪ, КТО ПОСМОТРЕЛЪ ПЕРВОЕ ВИДЕО РАСПРОСТРАНИТЕ ЕГО СРЕДИ ЗНАКОМЫХ И РОДСТВЕННИКОВЪ. КАЖДЫЙ ВПРАВЕ ЗНАТЬ ОБЪ ЭТОЙ СИТУАЦИИ. МЫ МАЛО ПРОСИЛИ ВАС О ЧЁМ-ТО, НО ЭТО ТОТЪ СЛУЧАЙ КОГДА МЫ ПРОСИМЪ ВСЕХЪ ПОМОЧЬ ВЪ РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ. ЮТУБ ТОРМОЗИТЪ ПРОСМОТРЫ ПРО ДАННУЮ ТЕМАТИКУ И ЗАБИВАЕТЪ ЭФИРЪ ВЕДУЩИМИ КАНАЛАМИ.
ВРЕМЯ ПРИШЛО РАССКАЗАТЬ ПРАВДУ. ВЫБОРЪ ЗА КАЖДЫМЪ ИЗ НАСЪ.
БЛАГОДАРИМЪ ЗА ПРОСМОТРЪ И РЕПОСТЪ, ДАЙ БОГЪ ВАМЪ СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ. С БОГОМЪ
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.