TEREZA VIDOVIČ

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je
leta 2020 prejela najvišje
priznanje RS za prostovoljstvo pri ozaveščanju o okoljski vzgoji v šolah,
vrtcih in počitniškem varstvu. Prav tako sem je vključila v CI(cvilno
iniciativo za ohranitev dreves v Urbanem okolju). Je ambasadorka aktivnega
staranja in medgenerecijskega povezovanja. Vključena je v evropski projekt SOS(
sodobna oskrba starejših.
Ravno tako pa je tudi pisateljica. Trenutno je izdala dve knjigi: Fižol na robu gozda in Drevesa želijo živeti. V nastajanju je že tretja knjiga Voda kot ogledalo