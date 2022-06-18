TEREZA VIDOVIČ

je leta 2020 prejela najvišje priznanje RS za prostovoljstvo pri ozaveščanju o okoljski vzgoji v šolah, vrtcih in počitniškem varstvu. Prav tako sem je vključila v CI(cvilno iniciativo za ohranitev dreves v Urbanem okolju). Je ambasadorka aktivnega staranja in medgenerecijskega povezovanja. Vključena je v evropski projekt SOS( sodobna oskrba starejših.

Ravno tako pa je tudi pisateljica. Trenutno je izdala dve knjigi: Fižol na robu gozda in Drevesa želijo živeti. V nastajanju je že tretja knjiga Voda kot ogledalo