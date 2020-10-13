Στην Αγγλία έβγαλαν στρατό στον δρόμο, για να προσφέρει στους πολίτες τεστ για τον κορωνοϊό ευτυχώς σε όσους το θέλουν.Τό βίντεο είναι από την πόλη Handsworth.«Το να βγαίνει Στρατός στους δρόμους είναι Τυραννία και εσείς όλοι θα έπρεπε να ντρέπεστε που το κάνετε αυτό», είπε στους στρατιώτες ο πολίτης.Οι πολίτες μοιάζουν να τα έχουν χαμένα και πολλοί δεν αποκλείεται να δέχονται να κάνουν τεστ, από φόβο.

Προσέξτε: Στρατιώτες προσφέρουν τα τεστ, όχι γιατροί! Συνηθίζουν σε κάτι τους πολίτες;;;; Μήπως αργότερα ο Στρατός δεν θα ρωτάει αλλά θα επιβάλλει; Θα ελέγχει αν κάποιος έχει κάνει εμβόλιο; Αν έχει την ψηφιακή ταυτότητα-εμφύτευμα, η οποία θα τον «σφραγίζει» πως έχει κάνει το εμβόλιο ;;;; Μα όχι, όλα γίνονται για το καλό μας!