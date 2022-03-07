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CDL129 - Les champs morphogénétiques, antidote du totalitarisme (NETTOYER III) - Jean-Jacques Crèvecoeur
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113 views • March 07, 2022
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
lundi 7 mars 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL129:b
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f455f1ad5b9b1076e0bb7d7b0fd4abec61248c23
Dans cette vidéo, je revisite pour vous trois concepts essentiels qui nous permettront de nettoyer les écuries d'Augias. Le premier décrit le phénomène des égrégores, ces formes-pensées que tous les humains créent et entretiennent par toutes les pensées et les émotions parasites qu'ils émettent en permanence. Comme je vous le décris, l'existence de ces égrégores fait de nous à la fois des victimes et des bourreaux. D'autant plus que les marionnettistes qui tentent de contrôler le monde sont capables de récupérer ces énergies pour les retourner contre nous.
Le deuxième concept est issu des travaux de Rupert Sheldrake, biologiste qui s'est rendu célèbre dans le grand public à travers la notion de champs morphogénétiques. À l'aide de quelques exemples, je vous explique simplement en quoi consistent ces champs et l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos vies quotidiennes, sans que nous n'en soyons conscients.
Le troisième concept découle des Expériences de Mort Imminente (E.M.I.) que des centaines de milliers de personnes ont vécues depuis que la médecine est capable de ramener à la vie des personnes en situation de mort clinique. Phénomènes qui permettent à certaines d'entre elles de vivre une expérience mystique d'une intensité telle qu'elle transforme en profondeur tous les aspects de leur vie, les libérant parfois de la maladie, de troubles psychiques et de la peur.
En me basant sur ces trois concepts, je vous invite à devenir des artisans d'amour, de paix, de respect, de bienveillance et de compassion… Une démarche d'une puissance incommensurable et totalement hors du contrôle de ces minuscules minorités qui cherche encore à nous mettre en esclavage.
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
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Dans cette vidéo, je revisite pour vous trois concepts essentiels qui nous permettront de nettoyer les écuries d'Augias. Le premier décrit le phénomène des égrégores, ces formes-pensées que tous les humains créent et entretiennent par toutes les pensées et les émotions parasites qu'ils émettent en permanence. Comme je vous le décris, l'existence de ces égrégores fait de nous à la fois des victimes et des bourreaux. D'autant plus que les marionnettistes qui tentent de contrôler le monde sont capables de récupérer ces énergies pour les retourner contre nous.
Le deuxième concept est issu des travaux de Rupert Sheldrake, biologiste qui s'est rendu célèbre dans le grand public à travers la notion de champs morphogénétiques. À l'aide de quelques exemples, je vous explique simplement en quoi consistent ces champs et l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos vies quotidiennes, sans que nous n'en soyons conscients.
Le troisième concept découle des Expériences de Mort Imminente (E.M.I.) que des centaines de milliers de personnes ont vécues depuis que la médecine est capable de ramener à la vie des personnes en situation de mort clinique. Phénomènes qui permettent à certaines d'entre elles de vivre une expérience mystique d'une intensité telle qu'elle transforme en profondeur tous les aspects de leur vie, les libérant parfois de la maladie, de troubles psychiques et de la peur.
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