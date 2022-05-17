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Claude Gélinas s'entretient avec Mylène Hébert qui veut récupérer ses enfants
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0 view • May 17, 2022
Aujourd'hui, le lundi, 16 mai 2022, il me fait plaisir d'entretenir avec Mylène Hébert qui est une maman qui travaille à récupérer ses enfants.
J'ai résumé l'essence de son action dans cette page d'information:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3924
Et sa campagne de sociofinancement peut être consultée, ici:
https://www.gofundme.com/f/rcuprer-mes-enfants-et-poursuivre-le-juge
Sa démarche va dans le sens du respect de ses droits et de sa dignité en tant que maman qui veut sa moitié de la garde partagée de ses deux garçons. Elle souhaite aussi recevoir l'aide des gens pour créer un mouvement de mobilisation massif dédié à la défense de nos enfants, en regard de leur accès à leurs parents, au Québec. Comme, par exemple, se déplacer devant les tribunaux quand il y a des audiences.
Elle nous parle depuis Upton, près de Drummondville, chez Frédéric Pitre qui l'accompagne dans cette partie de ses démarches. Le groupe-Facebook d'Appel à la Liberté est ici:
https://www.facebook.com/groups/892790707900077
Le début de cette cause remonte à décembre 2020, au moment où commençaient les premières injections, au Québec.
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Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3925
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J'ai résumé l'essence de son action dans cette page d'information:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3924
Et sa campagne de sociofinancement peut être consultée, ici:
https://www.gofundme.com/f/rcuprer-mes-enfants-et-poursuivre-le-juge
Sa démarche va dans le sens du respect de ses droits et de sa dignité en tant que maman qui veut sa moitié de la garde partagée de ses deux garçons. Elle souhaite aussi recevoir l'aide des gens pour créer un mouvement de mobilisation massif dédié à la défense de nos enfants, en regard de leur accès à leurs parents, au Québec. Comme, par exemple, se déplacer devant les tribunaux quand il y a des audiences.
Elle nous parle depuis Upton, près de Drummondville, chez Frédéric Pitre qui l'accompagne dans cette partie de ses démarches. Le groupe-Facebook d'Appel à la Liberté est ici:
https://www.facebook.com/groups/892790707900077
Le début de cette cause remonte à décembre 2020, au moment où commençaient les premières injections, au Québec.
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Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3925
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