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5G en Belgique - Avr 2020
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7 views • May 30, 2020
En plein "Coronavirus confinement", l'opérateur belge "Proximus" prend l'initiative (à la date du premier avril 2020) de déployer le réseau 5G sur une trentaine de communes belges... alors que de nombreuses personnes s'y opposent, comme partout dans le monde.
Il est temps de mettre fin à tout ceci.
Pour plus d'informations, consultez:
http://www.stop5g.be/fr
Bruxelles en mouvements #3
5G – Le meilleur des ondes
〰️📶〰️📶〰️📶〰️📶〰️
Les campagnes publicitaires orchestrées par les industriels du numérique et des télécoms, largement relayées par les médias, présentent la 5G comme la suite logique des 2, 3, et 4G. Tout se passe comme si nous avions tout à y gagner... Tout, c'est à dire la vitesse !
Or, il s'avère, au contraire, que nous aurions tout à y perdre : santé, libertés, biodiversité... La 5G est aux antipodes des choix que nous devons opérer pour la sauvegarde du vivant à l'échelle planétaire.
La 5G condense à elle seule les enjeux sociétaux auxquels les programmes politiques DOIVENT répondre aujourd'hui : épuisement des ressources (extractivisme), pollutions (des eaux, des sols, de l'air, de l'espace), consommation énergétique (comment le numérique bouffe de l'énergie et comment cette énergie est produite), exploitation de l'humain (conditions de travail des hommes et des femmes qui œuvrent loin de nous à notre transition numérique), géostratégique (conflits, guerres), effondrement de la biodiversité, mutation du travail et de l'emploi, privatisation des communs, restriction des libertés individuelles...
➡️ #stop5G
〰️📶〰️📶〰️📶〰️📶〰️
✘ Bruxelles en mouvements, c’est une série de capsules vidéo réalisées pour informer les bruxellois·es sur une série de sujets particulièrement importants.
✘ Bruxelles en mouvements, c’est aussi le journal d'IEB. Tous les deux mois, il est envoyé à nos abonnés et distribué gratuitement via 200 points de dépôt pour vous offrir un regard critique sur la ville et ses dynamiques. ➡️ http://ieb.be/-Bruxelles-en-mouvements-
✘ Pour plus d'informations, consultez:
➡️ https://www.ieb.be/-bem-302-
➡️ www.stop5G.be
---
Un film de Stéphanie D'Haenens, Gaetan Saint-Remy & Andreas Stathopoulos
Réalisation: Gaetan Saint-Remy
Image: Antoine Brynaert
Images additionnelles: Corentin Adolphy, Gaetan Saint-Remy
Opérateur Osmo: Antoine Brynaert
Montage: Aurélie Redouté
Graphisme et Motion Design: Boris Wilmot (collectif REANIMATION)
Étalonnage: Claire Beunckens
Avec des illustrations de Paul Mahoux
#5G #smartcity #pollutionelectromagnetique #EHS #touscobayes #extractivisme #hyperconnexion
Il est temps de mettre fin à tout ceci.
Pour plus d'informations, consultez:
http://www.stop5g.be/fr
Bruxelles en mouvements #3
5G – Le meilleur des ondes
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Les campagnes publicitaires orchestrées par les industriels du numérique et des télécoms, largement relayées par les médias, présentent la 5G comme la suite logique des 2, 3, et 4G. Tout se passe comme si nous avions tout à y gagner... Tout, c'est à dire la vitesse !
Or, il s'avère, au contraire, que nous aurions tout à y perdre : santé, libertés, biodiversité... La 5G est aux antipodes des choix que nous devons opérer pour la sauvegarde du vivant à l'échelle planétaire.
La 5G condense à elle seule les enjeux sociétaux auxquels les programmes politiques DOIVENT répondre aujourd'hui : épuisement des ressources (extractivisme), pollutions (des eaux, des sols, de l'air, de l'espace), consommation énergétique (comment le numérique bouffe de l'énergie et comment cette énergie est produite), exploitation de l'humain (conditions de travail des hommes et des femmes qui œuvrent loin de nous à notre transition numérique), géostratégique (conflits, guerres), effondrement de la biodiversité, mutation du travail et de l'emploi, privatisation des communs, restriction des libertés individuelles...
➡️ #stop5G
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Un film de Stéphanie D'Haenens, Gaetan Saint-Remy & Andreas Stathopoulos
Réalisation: Gaetan Saint-Remy
Image: Antoine Brynaert
Images additionnelles: Corentin Adolphy, Gaetan Saint-Remy
Opérateur Osmo: Antoine Brynaert
Montage: Aurélie Redouté
Graphisme et Motion Design: Boris Wilmot (collectif REANIMATION)
Étalonnage: Claire Beunckens
Avec des illustrations de Paul Mahoux
#5G #smartcity #pollutionelectromagnetique #EHS #touscobayes #extractivisme #hyperconnexion
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