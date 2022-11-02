Un Moment de Prières avec Père Eric et Padre Bruno - 27 Octobre 2022

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Rejoignez-Nous pour un moment de Prières et de Lectures
Organisé par Père Eric et Padre Bruno, En duplex de Colombie
pour contacter Père Eric: [email protected]
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Playlist "Réunions de Lectures et de Prières" des anciennes réunions:
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Retrouvez, également, toutes nos vidéos sur Rumble : https://rumble.com/c/c-930913
Chaîne de Padre Bruno:
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Musique Wilanna - Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCJE9...
Nos remerciements à Wynn de Gyfu et Ansy Dotra pour les textes mis à disposition gratuitement pour nos réunions de prières.
Ordre Religieux de Saint André
Chapelle à Antibes
10 avenue Emilie
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vidéo Actualités & réflexions N°5:
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chaine de Huillam Daverec
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