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Febuary 2022 Shanghai China BEFORE Lockdown Walking Actual Real Raw Footage
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20 views • April 18, 2022
Febuary 2022 Shanghai China BEFORE Lockdown Walking Actual Real Raw Footage
乌瓦
https://www.youtube.com/watch?v=LVqpsFUuN_Q
#Chinastreets #走遍上海 #漫步在上海
【4K】春节期间的上海交通 从市区到郊区的行驶 Shanghai Travel\ China streets \上海の街
春节期间的上海交通，从五角场到松江。春节期上海连续的阴雨天，没完没了。
#Chinastreets #走遍上海 #漫步在上海 #Shanghaistreets #Shanghaiwalk
推荐影片：
https://www.youtube.com/watch?v=GwZkE9ntkgk （上海“绿肺” 江湾湿地 在这里走走真心舒服）
https://www.youtube.com/watch?v=-_Ivv6pf_ck （嘉定有一处汇龙潭公园容易大家被遗忘，这里确是别有乾坤 状元楼的风铃在不时招呼着我们 可我们总是将它遗忘）
https://www.youtube.com/watch?v=waa2dnmJ2mI （嘉定秋霞圃的古典园林特色之美，当之为愧为上海四大园林之一）
https://www.youtube.com/watch?v=2TB8MekmDs0 （浦东东岸的贯通开放成为市民们休闲的绝佳场所 而平时也是陆家嘴白领们午间休息的好地方 江边走走 聊聊天 放松放松一下心情）
https://www.youtube.com/watch?v=C44rBLJ77QI （北外滩的概念是新的网红地名，早前这里还被称为星外滩，上海黄浦江两岸贯通工程后，虹口的江岸散发着迷人的光彩，成为黄浦江最亮丽的风景线之一上海国际客运港也为这服务于民的工程让步）
https://www.youtube.com/watch?v=EfZ1tJmJQj0 (外白渡桥的迷人之处不言而喻，我愿站在岸边看着它发呆许久许久）
https://www.youtube.com/watch?v=OhspZEvnix0 （浦东陆家嘴金融区的夜晚显得很安静，白领们忙碌了一天晚上回到各自的家，而夜晚的辉煌靠绚丽的灯光来散发，环形天桥上少许的游客使得陆家嘴不那么的冷清）
https://www.youtube.com/watch?v=9EmCZkjkUxQ （我始终对过江轮渡很着迷，因为对岸迷永远未知，只有搭上轮渡去到彼岸，你才会恍然大悟 而这些去到彼岸的人有着不同的表情、怀着不同的心事 这次的轮渡是在武汉）
https://www.youtube.com/watch?v=mQaVN0DlRi0 （全国各地都有自己的步行街，而武汉的江汉路步行街曾经是中国最长的步行街，它和上海南京路步行街的不同之处在于，逛街的人大多都是本地市民）
https://www.youtube.com/watch?v=ovguSAXThwU&;t=0s （枫泾古镇远离上海，这是一个保存尚好的江南水乡古镇，虽然和大多数旅游景点相似的商业化，但整体布局以及古建筑长廊和桥依然令人着迷）
、、、、、、、、
影片使用器材：
尼康z6 ii
DJI osmo Pocket 1
老蛙9mm T2.9 电影镜头
铁头稳定器G2X
智云M3
乌瓦
https://www.youtube.com/watch?v=LVqpsFUuN_Q
#Chinastreets #走遍上海 #漫步在上海
【4K】春节期间的上海交通 从市区到郊区的行驶 Shanghai Travel\ China streets \上海の街
春节期间的上海交通，从五角场到松江。春节期上海连续的阴雨天，没完没了。
#Chinastreets #走遍上海 #漫步在上海 #Shanghaistreets #Shanghaiwalk
推荐影片：
https://www.youtube.com/watch?v=GwZkE9ntkgk （上海“绿肺” 江湾湿地 在这里走走真心舒服）
https://www.youtube.com/watch?v=-_Ivv6pf_ck （嘉定有一处汇龙潭公园容易大家被遗忘，这里确是别有乾坤 状元楼的风铃在不时招呼着我们 可我们总是将它遗忘）
https://www.youtube.com/watch?v=waa2dnmJ2mI （嘉定秋霞圃的古典园林特色之美，当之为愧为上海四大园林之一）
https://www.youtube.com/watch?v=2TB8MekmDs0 （浦东东岸的贯通开放成为市民们休闲的绝佳场所 而平时也是陆家嘴白领们午间休息的好地方 江边走走 聊聊天 放松放松一下心情）
https://www.youtube.com/watch?v=C44rBLJ77QI （北外滩的概念是新的网红地名，早前这里还被称为星外滩，上海黄浦江两岸贯通工程后，虹口的江岸散发着迷人的光彩，成为黄浦江最亮丽的风景线之一上海国际客运港也为这服务于民的工程让步）
https://www.youtube.com/watch?v=EfZ1tJmJQj0 (外白渡桥的迷人之处不言而喻，我愿站在岸边看着它发呆许久许久）
https://www.youtube.com/watch?v=OhspZEvnix0 （浦东陆家嘴金融区的夜晚显得很安静，白领们忙碌了一天晚上回到各自的家，而夜晚的辉煌靠绚丽的灯光来散发，环形天桥上少许的游客使得陆家嘴不那么的冷清）
https://www.youtube.com/watch?v=9EmCZkjkUxQ （我始终对过江轮渡很着迷，因为对岸迷永远未知，只有搭上轮渡去到彼岸，你才会恍然大悟 而这些去到彼岸的人有着不同的表情、怀着不同的心事 这次的轮渡是在武汉）
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https://www.youtube.com/watch?v=ovguSAXThwU&;t=0s （枫泾古镇远离上海，这是一个保存尚好的江南水乡古镇，虽然和大多数旅游景点相似的商业化，但整体布局以及古建筑长廊和桥依然令人着迷）
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DJI osmo Pocket 1
老蛙9mm T2.9 电影镜头
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