BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Cov/d19 ANOMALIE e CONTRADDIZIONI della TEORIA VIRALE del COVID-19 con Dr. MATTEO MARTINI e Luca Jibo
Luca Jibo
Luca Jibo
6 followers
Follow
0
Share
Report
32 views • April 15, 2021
Cov/d19 ANOMALIE e CONTRADDIZIONI della TEORIA VIRALE del COVID-19 con Dr. MATTEO MARTINI e Luca Jibo
La seconda video-intervista che raccoglie informazioni, immagini e documenti imperdibili sotto l'aspetto sanitario e geo-politico.

Link alla precedente prima intervista:
Cov/d19 CONTRO-NARRAZIONE SCIENTIFICA con Dr. MATTEO MARTINI e Luca Jibo
https://youtu.be/JhR4XeCFjOk

► Matteo "Matt" Martini è Laureato in Chimica Farmaceutica.
In occasione dell'uscita del libro "OPERAZIONE CORONA, COLPO DI STATO GLOBALE" (Edizioni Aurora Boreale, Prato 2020, Italy) ci parla delle assurdità della narrazione ufficiale smontando con fatti e documenti la più grande "truffa della storia dell'umanità".

Questo libro è il frutto della collaborazione tra Medici, Psicologi, Analisti e Storici.
Spicca la presenza del Dott. Stefano Scoglio candidato al Nobel per la Medicina nel 2018.

► Matteo "Matt" Martini da anni ha una intensa attività anche come divulgatore e informatore. E' un Blogger di successo, nelle sue pagine web è seguito da migliaia di iscritti per le sue competenze scientifiche sempre documentate.

I suoi post sono stati letti milioni di volte, nei mesi scorsi è stato un "faro" per intelligenza e capacità di sintesi su questioni sanitarie e geo-politiche.

• Facebook: https://www.facebook.com/Dott-Martini...
• Telegram: https://t.me/ilVeritiero​

(C) 2020 LUCA JIBO (Positive!) Productions

For any inquiries please contact:
[email protected]
Skype ID: lukajibo

**************

OPERAZIONE CORONA, COLPO DI STATO GLOBALE
Analisi Bio-medica, economica e politica della più grande truffa della storia dell'umanità
a cura di Nicola Bizzi e Matteo Martini

http://www.auroraboreale-edizioni.com
[email protected]
• +39 393 1781 397

**************

• "DIRITTI e ABUSI" con Paolo Parisi, ex-militare molto critico contro tutte le forze dell'ordine.
https://www.youtube.com/watch?v=B7ssn...

• DATI UFFICIALI ISS (Istituto Superiore Sanità)
https://www.youtube.com/watch?v=_G9t6...
Keywords
crimecovid
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Argentinian official who oversaw Pfizer COVID trial now charged in fentanyl death cover-up

Argentinian official who oversaw Pfizer COVID trial now charged in fentanyl death cover-up

Willow Tohi
Methylchloroisothiazolinone: The Common Preservative That Could Irritate Your Skin

Methylchloroisothiazolinone: The Common Preservative That Could Irritate Your Skin

Zoey Sky
&#8220;Vaccine Education for Mama Bears&#8221; on BrightU: Vaccine ingredients and childhood diseases

“Vaccine Education for Mama Bears” on BrightU: Vaccine ingredients and childhood diseases

Belle Carter
Morning Exercise Associated With Lower Cardiometabolic Risk, Study Finds

Morning Exercise Associated With Lower Cardiometabolic Risk, Study Finds

Coco Somers
Study links fragmented daily rhythms to accelerated brain shrinkage

Study links fragmented daily rhythms to accelerated brain shrinkage

Willow Tohi
6 Common Mistakes and How to Do Squats Properly

6 Common Mistakes and How to Do Squats Properly

Petra Stone
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy