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Cov/d19 ANOMALIE e CONTRADDIZIONI della TEORIA VIRALE del COVID-19 con Dr. MATTEO MARTINI e Luca Jibo
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32 views • April 15, 2021
Cov/d19 ANOMALIE e CONTRADDIZIONI della TEORIA VIRALE del COVID-19 con Dr. MATTEO MARTINI e Luca Jibo
La seconda video-intervista che raccoglie informazioni, immagini e documenti imperdibili sotto l'aspetto sanitario e geo-politico.
Link alla precedente prima intervista:
Cov/d19 CONTRO-NARRAZIONE SCIENTIFICA con Dr. MATTEO MARTINI e Luca Jibo
https://youtu.be/JhR4XeCFjOk
► Matteo "Matt" Martini è Laureato in Chimica Farmaceutica.
In occasione dell'uscita del libro "OPERAZIONE CORONA, COLPO DI STATO GLOBALE" (Edizioni Aurora Boreale, Prato 2020, Italy) ci parla delle assurdità della narrazione ufficiale smontando con fatti e documenti la più grande "truffa della storia dell'umanità".
Questo libro è il frutto della collaborazione tra Medici, Psicologi, Analisti e Storici.
Spicca la presenza del Dott. Stefano Scoglio candidato al Nobel per la Medicina nel 2018.
► Matteo "Matt" Martini da anni ha una intensa attività anche come divulgatore e informatore. E' un Blogger di successo, nelle sue pagine web è seguito da migliaia di iscritti per le sue competenze scientifiche sempre documentate.
I suoi post sono stati letti milioni di volte, nei mesi scorsi è stato un "faro" per intelligenza e capacità di sintesi su questioni sanitarie e geo-politiche.
• Facebook: https://www.facebook.com/Dott-Martini...
• Telegram: https://t.me/ilVeritiero
(C) 2020 LUCA JIBO (Positive!) Productions
For any inquiries please contact:
[email protected]
Skype ID: lukajibo
**************
OPERAZIONE CORONA, COLPO DI STATO GLOBALE
Analisi Bio-medica, economica e politica della più grande truffa della storia dell'umanità
a cura di Nicola Bizzi e Matteo Martini
• http://www.auroraboreale-edizioni.com
• [email protected]
• +39 393 1781 397
**************
• "DIRITTI e ABUSI" con Paolo Parisi, ex-militare molto critico contro tutte le forze dell'ordine.
https://www.youtube.com/watch?v=B7ssn...
• DATI UFFICIALI ISS (Istituto Superiore Sanità)
https://www.youtube.com/watch?v=_G9t6...
La seconda video-intervista che raccoglie informazioni, immagini e documenti imperdibili sotto l'aspetto sanitario e geo-politico.
Link alla precedente prima intervista:
Cov/d19 CONTRO-NARRAZIONE SCIENTIFICA con Dr. MATTEO MARTINI e Luca Jibo
https://youtu.be/JhR4XeCFjOk
► Matteo "Matt" Martini è Laureato in Chimica Farmaceutica.
In occasione dell'uscita del libro "OPERAZIONE CORONA, COLPO DI STATO GLOBALE" (Edizioni Aurora Boreale, Prato 2020, Italy) ci parla delle assurdità della narrazione ufficiale smontando con fatti e documenti la più grande "truffa della storia dell'umanità".
Questo libro è il frutto della collaborazione tra Medici, Psicologi, Analisti e Storici.
Spicca la presenza del Dott. Stefano Scoglio candidato al Nobel per la Medicina nel 2018.
► Matteo "Matt" Martini da anni ha una intensa attività anche come divulgatore e informatore. E' un Blogger di successo, nelle sue pagine web è seguito da migliaia di iscritti per le sue competenze scientifiche sempre documentate.
I suoi post sono stati letti milioni di volte, nei mesi scorsi è stato un "faro" per intelligenza e capacità di sintesi su questioni sanitarie e geo-politiche.
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