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De Mainstream Media moet zich schamen
Moerstaal
Moerstaal
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9 views • October 01, 2020
Nadia Duinker en Jorn Lukaszczyk, 28 september 2020

Nadia Duinker, eigenaar van verschillende ondernemingen in Amsterdam en voorvechter van een ander beleid, in gesprek met Jorn Lukaszczyk (@jornluka).

Onder andere de main stream media, Famke Louise, #ikdoenietmeermee, big farma, angstcultuur, vertrouwen in de overheid, proportionaliteit, polarisatie en veel meer passeren de revue.

Links:

Nadia Duinker:

https://www.instagram.com/noodlenadia/

Jorn Lukaszczyk:

https://www.instagram.com/jornluka/
https://twitter.com/JornLuka
https://www.facebook.com/Jorn-Lukaszczyk-115474486955916

Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz.

Onze gesprekken kunnen politiek incorrecte inhoud bevatten. Wij beroepen ons op de bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen.

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https://www.cafeweltschmerz.nl/de-mainstream-media-moet-zich-schamen-nadia-duinker-en-jorn-lukaszczyk/
Keywords
mainstream mediamsmnederlandcovid19moerstaaljorn lukaszczyknadia duinkerschamen
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