Совет 12 Апостолов 📜 Свиток Мелхиседека. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 26 октября 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1lS4X9uKLNcRajgCZrrlIAmJxtC2Ena1l/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1NwZOJOmbAfO8OkxLda8JyFaj3ZN7pDEp/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1XcZSJonkYoyRxZvCKSAs7EbM2n-NWjLI/view?usp=sharing





Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1jFzJJngy7pHqo6hcyUBmv0tlI9o-pOE_/view?usp=sharing





Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1Y0DyK8SUiTftXBXisJTMfwKdcfBhcRHI/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1vM5vpML2h1mHFyYyy4t4JggodjFMws9b/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh





Фрагменты:

“В нескольких местах Писания мы видим, что 12 Апостолов собирались вместе как Совет. “Совет” по-гречески g4892 συνέδριον, означает “сидящие вместе” и определяется как собрание (особенно магистратов, судей, послов), которое созывается для обсуждения или вынесения решения. Еврейский Синдедрион происходит от этого греческого слова.





Во время своего земного служения 12 Апостолов состояли в разных советах, а теперь восседают в небесном Совете и судят 12 колен Израиля и бросают жребий о мудрых девах (288 000 : 2 = 144 000). Они также являются пророческой частью строения Нового Иерусалима, который имеет 12 оснований, представляющих 12 Апостолов (Откр 21:14), и по 3 ворот с каждой стороны. Совету 12 Апостолов предшествует Порядок Дома Давида. Каждому из 12 Апостолов дано судить 24 000 дев, чтобы разделить их на мудрых и неразумных, о которых говорится в Притче о 10 Девах в 25-й главе Евангелия от Матфея. Мы видим Мудрых (12 x 12 000 = 144 000) в Откровении, главах 7-14.”





См. также:





Протокол 15 сентября 2024 г. Порядок 24 - Дом Давида. Порядок 12 - Новый Иерусалим. 144 000

https://cloud.mail.ru/public/qsME/V24e3WkAG

https://www.youtube.com/watch?v=m-Pv7bgSiZE





3D модель Храма Иезекииля:





на сайте https://leelandjones.com/c05-millenium можно скачать файлы:





Download Gates / Ворота https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/6a2366c8d9ac4d659317e7b8194475b6/Gates%20New.pdf





Download Temple / Модель Храма https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/81a82b8587584665b493cfb0c74bb3a1/Temple.pdf





Лиланд показывает Сев. и Южн. ВОРОТА (с 12 тронами) в Храме Иезекииля

на 13-й минуте видео The GATES / Ворота

https://vimeo.com/showcase/9862850?video=759156725

https://www.bitchute.com/video/9CB0rsYcWVj2





Другие видео Лиланда о Храме Иезекииля:





Gates of Time / Ворота Времени https://www.bitchute.com/video/Np9zjgiD67DS





East Gate & Those Worshiping In It / Восточные Ворота и Поклоняющиеся https://www.bitchute.com/video/he8IYOdFHMZb





Плейлисты Лиланда о Храме Иезекииля https://vimeo.com/showcase/9862850





Плейлист House of David / Дом Давида https://www.youtube.com/playlist?list=PLXqaGD7sX9gbm9JC2TtPCJY-40sp6Sbls





Чин Мелхиседека / Order of Melchizedek https://www.youtube.com/watch?v=DZKNQe5dEVQ&list=PLXqaGD7sX9gbm9JC2TtPCJY-40sp6Sbls&index=12





Как включить русск. субтитры на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0





про Cвиток Мелхиседека из Кумранской пещеры 11 / 11Q13 Melchizedek Scroll

https://armstronginstitute.org/977-uncovering-the-identity-of-melchizedek-dead-sea-scroll-11qmelch

https://faithofmessiah.com/wp-content/uploads/2018/05/11q13-melchizedek-translation.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=wggj9awflUc

https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/11Q13-1?locale=en_US