Совет 12 Апостолов 📜 Свиток Мелхиседека. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 26 октября 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Фрагменты:
“В нескольких местах Писания мы видим, что 12 Апостолов собирались вместе как Совет. “Совет” по-гречески g4892 συνέδριον, означает “сидящие вместе” и определяется как собрание (особенно магистратов, судей, послов), которое созывается для обсуждения или вынесения решения. Еврейский Синдедрион происходит от этого греческого слова.
Во время своего земного служения 12 Апостолов состояли в разных советах, а теперь восседают в небесном Совете и судят 12 колен Израиля и бросают жребий о мудрых девах (288 000 : 2 = 144 000). Они также являются пророческой частью строения Нового Иерусалима, который имеет 12 оснований, представляющих 12 Апостолов (Откр 21:14), и по 3 ворот с каждой стороны. Совету 12 Апостолов предшествует Порядок Дома Давида. Каждому из 12 Апостолов дано судить 24 000 дев, чтобы разделить их на мудрых и неразумных, о которых говорится в Притче о 10 Девах в 25-й главе Евангелия от Матфея. Мы видим Мудрых (12 x 12 000 = 144 000) в Откровении, главах 7-14.”
См. также:
Протокол 15 сентября 2024 г. Порядок 24 - Дом Давида. Порядок 12 - Новый Иерусалим. 144 000
3D модель Храма Иезекииля:
на сайте https://leelandjones.com/c05-millenium можно скачать файлы:
Лиланд показывает Сев. и Южн. ВОРОТА (с 12 тронами) в Храме Иезекииля
на 13-й минуте видео The GATES / Ворота
Другие видео Лиланда о Храме Иезекииля:
Плейлисты Лиланда о Храме Иезекииля https://vimeo.com/showcase/9862850
Плейлист House of David / Дом Давида https://www.youtube.com/playlist?list=PLXqaGD7sX9gbm9JC2TtPCJY-40sp6Sbls
Чин Мелхиседека / Order of Melchizedek https://www.youtube.com/watch?v=DZKNQe5dEVQ&list=PLXqaGD7sX9gbm9JC2TtPCJY-40sp6Sbls&index=12
Как включить русск. субтитры на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0
про Cвиток Мелхиседека из Кумранской пещеры 11 / 11Q13 Melchizedek Scroll
