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Клаус Кёнлайн "20 лет эпидемий, которых не было"
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210 views • February 14, 2021
Эпизод документального фильма "Planet Lockdown": интервью с врачом-терапевтом Клаусом Кёнлайном (Dr. Claus Köhnlein), автором книги "Вирусомания" (Virus Mania). В 90-ые годы он был одним из тех немногих кто разоблачал лживое утверждение о том, что ВИЧ вызывает СПИД и то, что смерть больных СПИДом вызывает не столько сама болезнь сколько лечение антивирусным препаратом вроде Зидовудина. Сейчас он пытается остановить безумие под названием COVID-19 и убийство людей антивирусными, а по сути химиотерапевтическими препаратами вроде Ремдезивир и др. Он считает, что если бы не тотальная пропаганда страха и обязательный, но бесполезный в диагностировании болезни ПЦР тест, то про COVID-19 никто бы даже не узнал.
Claus Köhnlein | Full Interview | Planet Lockdown: https://rumble.com/vda15l-claus-kohnlein-full-interview-planet-lockdown.html
Полная версия документального фильма "Planet Lockdown" будет доступна по адресу: https://www.PlanetLockdownFilm.com
Claus Köhnlein | Full Interview | Planet Lockdown: https://rumble.com/vda15l-claus-kohnlein-full-interview-planet-lockdown.html
Полная версия документального фильма "Planet Lockdown" будет доступна по адресу: https://www.PlanetLockdownFilm.com
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