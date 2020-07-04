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E. P. Thompson - "El pasado no está muerto" // "The Past is not Dead" (1979) - SUB ES
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6 views • July 04, 2020
#HistoriadoresEnUnosMinutos #EPThompson #Historia
Durante el History Workshop 13, celebrado a fines de noviembre de 1979 en Oxford, Inglaterra, el reconocido historiador británico marxista, contrapone la idea de P. Corrigan de una historia basada en la práctica de la regulación, e insiste en una teoría al mundo real, en donde la historia es rescatada y puesta en el presente para que actúe.
La traducción no puede ser la más adecuada. Queda a consideración del lector
Video original en ingles: https://www.youtube.com/watch?v=ZwBOtYH2s3U
Durante el History Workshop 13, celebrado a fines de noviembre de 1979 en Oxford, Inglaterra, el reconocido historiador británico marxista, contrapone la idea de P. Corrigan de una historia basada en la práctica de la regulación, e insiste en una teoría al mundo real, en donde la historia es rescatada y puesta en el presente para que actúe.
La traducción no puede ser la más adecuada. Queda a consideración del lector
Video original en ingles: https://www.youtube.com/watch?v=ZwBOtYH2s3U
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