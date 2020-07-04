E. P. Thompson - "El pasado no está muerto" // "The Past is not Dead" (1979) - SUB ES

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Durante el History Workshop 13, celebrado a fines de noviembre de 1979 en Oxford, Inglaterra, el reconocido historiador británico marxista, contrapone la idea de P. Corrigan de una historia basada en la práctica de la regulación, e insiste en una teoría al mundo real, en donde la historia es rescatada y puesta en el presente para que actúe.



La traducción no puede ser la más adecuada. Queda a consideración del lector



Video original en ingles: #HistoriadoresEnUnosMinutos #EPThompson #HistoriaDurante el History Workshop 13, celebrado a fines de noviembre de 1979 en Oxford, Inglaterra, el reconocido historiador británico marxista, contrapone la idea de P. Corrigan de una historia basada en la práctica de la regulación, e insiste en una teoría al mundo real, en donde la historia es rescatada y puesta en el presente para que actúe.La traducción no puede ser la más adecuada. Queda a consideración del lectorVideo original en ingles: https://www.youtube.com/watch?v=ZwBOtYH2s3U Keywords thompsonconceptohistoriamuerta

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