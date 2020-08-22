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[VOSTFR] SHADOWGATE Ce qu'ils ne veulent pas que vous voyiez Documentaire (Censuré sur Youtube)
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150 views • August 22, 2020
Une citation de Millie Weaver : "Cambridge Analytica a été utilisé pour donner l'impression
que la Russie a mené des opérations d'influence pour aider
Donald Trump à gagner les élections de 2016."
Une citation de Patrick Bergy : "Le groupe Psy & WikiStrats sont absolument connectés à ShadowNet par l'intermédiaire
des propriétaires de ShadowNet, du fait que le groupe Psy, par l'intermédiaire de
Paul Manafort, a soumis une proposition à la campagne de Trump, qui l'a rejetée.
J'aime bien cet homme, c'est pourquoi je continue à voter pour lui,
car même quand on lui en a donné l'occasion, il l'a rejeté."
Crédit : MILLIE WEAVER
Sa chaine : https://www.youtube.com/channel/UCglVbeKF9JGMCt-RTUAW_TQ
Quelques erreurs de traduction que Yan m'a envoyé : https://ibb.co/MNLskxH
Quelques liens en rapport avec la vidéo :
https://twitter.com/Millie__Weaver/status/1296187852951363595
https://c-vine.com/blog/2020/08/15/millennial-millie-arrested-one-day-prior-to-release-of-her-explosive-documentary/
https://www.rt.com/usa/498072-millie-weaver-documentary-arrest-shadowgate/
IIA : Opérations psychologiques (PSYOPS) diffusées sur les médias sociaux
La nomenclature du gouvernement américain pour les "fausses nouvelles" :
https://www.victimoftheswamp.com/2019/04/06/attention-journalists-its-called-interactive-internet-activities-iia/
https://www.victimoftheswamp.com/2017/10/26/interactive-internet-activities/
https://censored.today/2019/03/29/the-dangers-of-iia-interactive-internet-activities/
https://twitter.com/Millie__Weaver
https://www.afcea.org/content/technology-delivers-agility-combat-commanders
https://www.jcse.mil/
https://fr.wikipedia.org/wiki/CGI_(entreprise)
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley,_Inc.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Hayden
https://fr.wikipedia.org/wiki/Government_Communications_Headquarters
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_O._Brennan
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikistrat
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secret_Intelligence_Service
https://fr.wikipedia.org/wiki/Security_Service
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Analysis_Corporation
https://idraintheswamp.com/home/central-intelligence-agency-cia/john-o-brennan/analysis-corporation/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
https://fr.wikipedia.org/wiki/PRISM_(programme_de_surveillance)
https://www.eff.org/fr/taxonomy/term/11442
https://clearforce.com/about-us/
https://globalgroup.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes
https://trademarks.justia.com/777/03/ckms-77703313.html
https://dynology.com/
https://www.usaspending.gov/#/
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Defense
https://en.wikipedia.org/wiki/Psy-Group
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violation_de_donn%C3%A9es_de_l%27Office_of_Personnel_Management
https://en.wikipedia.org/wiki/Smith%E2%80%93Mundt_Act
Obama phone investigation https://youtu.be/rY4cy95VFes
https://www.tracfone.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orkut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mika_Brzezinski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezi%C5%84ski
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindsey_Graham
https://spectator.org/nellie-ohr-woman-in-the-middle/
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Storch
https://nabu.gov.ua/en/tags/nabu-0
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Foreign_Intelligence_Surveillance_Court
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_E._Horowitz
https://en.wikipedia.org/wiki/William_B._Taylor_Jr.
https://en.wikipedia.org/wiki/George_P._Kent
https://www.ojim.fr/eric-ciaramella-quand-facebook-et-youtube-decident-de-cacher-un-nom-genant/
https://fr.wikipedia.org/wiki/FISA_Amendments_Act_of_2008
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Schiff
https://en.wikipedia.org/wiki/CrowdStrike
https://fr.wikipedia.org/wiki/GRU_(Russie)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Alperovitch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Six_Degrees_of_Kevin_Bacon
https://thedonald.win/p/GuwydsbV/clearforce--shadownet--ipsy-expo
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Merci à vous
que la Russie a mené des opérations d'influence pour aider
Donald Trump à gagner les élections de 2016."
Une citation de Patrick Bergy : "Le groupe Psy & WikiStrats sont absolument connectés à ShadowNet par l'intermédiaire
des propriétaires de ShadowNet, du fait que le groupe Psy, par l'intermédiaire de
Paul Manafort, a soumis une proposition à la campagne de Trump, qui l'a rejetée.
J'aime bien cet homme, c'est pourquoi je continue à voter pour lui,
car même quand on lui en a donné l'occasion, il l'a rejeté."
Crédit : MILLIE WEAVER
Sa chaine : https://www.youtube.com/channel/UCglVbeKF9JGMCt-RTUAW_TQ
Quelques erreurs de traduction que Yan m'a envoyé : https://ibb.co/MNLskxH
Quelques liens en rapport avec la vidéo :
https://twitter.com/Millie__Weaver/status/1296187852951363595
https://c-vine.com/blog/2020/08/15/millennial-millie-arrested-one-day-prior-to-release-of-her-explosive-documentary/
https://www.rt.com/usa/498072-millie-weaver-documentary-arrest-shadowgate/
IIA : Opérations psychologiques (PSYOPS) diffusées sur les médias sociaux
La nomenclature du gouvernement américain pour les "fausses nouvelles" :
https://www.victimoftheswamp.com/2019/04/06/attention-journalists-its-called-interactive-internet-activities-iia/
https://www.victimoftheswamp.com/2017/10/26/interactive-internet-activities/
https://censored.today/2019/03/29/the-dangers-of-iia-interactive-internet-activities/
https://twitter.com/Millie__Weaver
https://www.afcea.org/content/technology-delivers-agility-combat-commanders
https://www.jcse.mil/
https://fr.wikipedia.org/wiki/CGI_(entreprise)
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley,_Inc.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Hayden
https://fr.wikipedia.org/wiki/Government_Communications_Headquarters
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_O._Brennan
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikistrat
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secret_Intelligence_Service
https://fr.wikipedia.org/wiki/Security_Service
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Analysis_Corporation
https://idraintheswamp.com/home/central-intelligence-agency-cia/john-o-brennan/analysis-corporation/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
https://fr.wikipedia.org/wiki/PRISM_(programme_de_surveillance)
https://www.eff.org/fr/taxonomy/term/11442
https://clearforce.com/about-us/
https://globalgroup.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes
https://trademarks.justia.com/777/03/ckms-77703313.html
https://dynology.com/
https://www.usaspending.gov/#/
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Defense
https://en.wikipedia.org/wiki/Psy-Group
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violation_de_donn%C3%A9es_de_l%27Office_of_Personnel_Management
https://en.wikipedia.org/wiki/Smith%E2%80%93Mundt_Act
Obama phone investigation https://youtu.be/rY4cy95VFes
https://www.tracfone.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orkut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mika_Brzezinski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezi%C5%84ski
https://en.wikipedia.org/wiki/Lindsey_Graham
https://spectator.org/nellie-ohr-woman-in-the-middle/
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Storch
https://nabu.gov.ua/en/tags/nabu-0
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Foreign_Intelligence_Surveillance_Court
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_E._Horowitz
https://en.wikipedia.org/wiki/William_B._Taylor_Jr.
https://en.wikipedia.org/wiki/George_P._Kent
https://www.ojim.fr/eric-ciaramella-quand-facebook-et-youtube-decident-de-cacher-un-nom-genant/
https://fr.wikipedia.org/wiki/FISA_Amendments_Act_of_2008
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Schiff
https://en.wikipedia.org/wiki/CrowdStrike
https://fr.wikipedia.org/wiki/GRU_(Russie)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Alperovitch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Six_Degrees_of_Kevin_Bacon
https://thedonald.win/p/GuwydsbV/clearforce--shadownet--ipsy-expo
Me suivre sur les differents réseaux :
☑️ https://lbry.tv/$/invite/@Miniver:4
☑️ https://www.brighteon.com/channels/miniver1984
☑️ https://www.bitchute.com/channel/jglJkdpA5MlO/
CHAINE DE SECOURS abonnez-vous : https://www.youtube.com/channel/UC6phasKxrLDCxayD6WTlP4Q
Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur
✅ Paypal : http://urlz.fr/dr03
✅ Tipeee : https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/
📧 [email protected]
Merci à vous
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