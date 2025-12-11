VAX POISONED DANCER KILLED BY EPSTEIN-BARR VIRUS

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
**Social Media Announcements & Memorial Posts:**
1. **Osu Club Dance Team (Instagram)**
- Posted 2 days ago
- Announcement of Cailin Joyce's passing. Describes her as a dedicated, passionate dancer and beloved team member.
- URL: https://www.instagramDOTcom/p/DR-IZUOjgHe/
2. **Cailin Joyce's TikTok Challenge Video (Instagram)**
- Video of Cailin introducing herself as a junior in high school from Ohio.
- URL: https://www.instagramDOTcom/p/DD4ky5jRdNG/
3. **St. Barnabas Parish Family (Instagram)**
- Posted 4 days ago
- Announcement of Cailin's passing. Announces a Holy Hour and vigil. Mentions a GoFundMe.
- URL: https://www.instagramDOTcom/p/DR3NDddjJlY/
4. **Personal Memorial Post (pjfdancer on Instagram)**
- Posted 3 days ago
- A heartfelt personal tribute to Cailin from a close friend.
- URL: https://www.instagramDOTcom/p/DR8GOaXEZhz/?img_index=1
**Funeral Arrangements:**
5. **St. Barnabas Parish Family (Facebook)**
- Details for calling hours and funeral mass. Requests attendees wear pink or light colors.
- URL: https://www.facebookDOTcom/StBParishFamily/posts/upcoming-funeral-arrangements-for-cailin-joyce-please-join-us-and-share-the-info/1275210441317523/
**Fundraiser Information:**
6. **GoFundMe: Support Cailin's Fight Against Rare Blood Disorder**
- Organized by Lauren & Lindsay Fullerman.
- Details Cailin's medical struggle with a rare blood disorder triggered by EBV (Epstein-Barr Virus).
- URL: https://www.gofundme.com/f/support-cailins-fight-against-rare-blood-disorder
**Unrelated Post from St. Barnabas Parish:**
7. **St. Barnabas Parish Family (Facebook)**
- A post about Fr. Ralph receiving a COVID-19 vaccine, unrelated to Cailin's story.
- URL: https://www.facebookDOTcom/StBParishFamily/posts/pfbid02YFRhtbpiUPgiWxV1qUGQmadGkQrcg3H8ydFS6iabjYKcsrdBKvriTgK2m4n4Qosl
**Article on COVID-19 Vaccine Research:**
8. **Telegram Post by Dr. Paul Marik**
- A post discussing a Yale study on COVID-19 vaccine recipients, claiming evidence of a depleted immune system, prolonged spike protein production, and EBV reactivation.