VAX POISONED DANCER KILLED BY EPSTEIN-BARR VIRUS
181 views • 1 day ago

**Social Media Announcements & Memorial Posts:**


1. **Osu Club Dance Team (Instagram)**

   - Posted 2 days ago

   - Announcement of Cailin Joyce's passing. Describes her as a dedicated, passionate dancer and beloved team member.

   - URL: https://www.instagramDOTcom/p/DR-IZUOjgHe/


2. **Cailin Joyce's TikTok Challenge Video (Instagram)**

   - Video of Cailin introducing herself as a junior in high school from Ohio.

   - URL: https://www.instagramDOTcom/p/DD4ky5jRdNG/


3. **St. Barnabas Parish Family (Instagram)**

   - Posted 4 days ago

   - Announcement of Cailin's passing. Announces a Holy Hour and vigil. Mentions a GoFundMe.

   - URL: https://www.instagramDOTcom/p/DR3NDddjJlY/


4. **Personal Memorial Post (pjfdancer on Instagram)**

   - Posted 3 days ago

   - A heartfelt personal tribute to Cailin from a close friend.

   - URL: https://www.instagramDOTcom/p/DR8GOaXEZhz/?img_index=1


**Funeral Arrangements:**


5. **St. Barnabas Parish Family (Facebook)**

   - Details for calling hours and funeral mass. Requests attendees wear pink or light colors.

   - URL: https://www.facebookDOTcom/StBParishFamily/posts/upcoming-funeral-arrangements-for-cailin-joyce-please-join-us-and-share-the-info/1275210441317523/


**Fundraiser Information:**


6. **GoFundMe: Support Cailin's Fight Against Rare Blood Disorder**

   - Organized by Lauren & Lindsay Fullerman.

   - Details Cailin's medical struggle with a rare blood disorder triggered by EBV (Epstein-Barr Virus).

   - URL: https://www.gofundme.com/f/support-cailins-fight-against-rare-blood-disorder


**Unrelated Post from St. Barnabas Parish:**


7. **St. Barnabas Parish Family (Facebook)**

   - A post about Fr. Ralph receiving a COVID-19 vaccine, unrelated to Cailin's story.

   - URL: https://www.facebookDOTcom/StBParishFamily/posts/pfbid02YFRhtbpiUPgiWxV1qUGQmadGkQrcg3H8ydFS6iabjYKcsrdBKvriTgK2m4n4Qosl


**Article on COVID-19 Vaccine Research:**


8. **Telegram Post by Dr. Paul Marik**

   - A post discussing a Yale study on COVID-19 vaccine recipients, claiming evidence of a depleted immune system, prolonged spike protein production, and EBV reactivation.

   - URL: https://t.me/DrPaulMarik/3431

