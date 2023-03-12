Η "Σιωπή των Αθώων", σήμερα έχει μιά εκκωφαντική φωνή...

"Ας βγάλουμε τη γαμημένη αλήθεια στη φόρα.. "Ιταλία: Η μαρτυρία μιας νοσηλεύτριας που εργαζόταν στο θάλαμο COVID: "Τους έδεναν στο κρεβάτι με τα χέρια και τα πόδια χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο φαρμάκων για να τους οδηγήσουν στο θάνατο", που είδαμε και ακούσαμε στην εκπομπή του Mario Giordanon στην τηλεοπτική εκπομπή ”Fuori dal Coro” στις 8 Μαρτίου 2023 με παρουσιάστρια την Raffaella Regoli, και δεν οδήγησε στο να "σχηματιστεί καμία δικογραφία".

"Μια απάνθρωπη κατάσταση που είδα και έζησα".

Εργαζόταν στους θαλάμους κόβιντ στην αρχή της πανδημίας, στις μονάδες εντατικής και προ-εντατικής θεραπείας. Κάποιος άρχισε να λέει την αλήθεια, εξομολογούμενος ότι οι ασθενείς έφταναν σε πολύ άθλιες συνθήκες και βομβαρδιζόταν αμέσως με κάθε είδους φάρμακα: κορτιζόνη, αντιβιοτικά, ηπαρίνη.

Το πρόβλημα όμως είναι, γιατί αυτές οι θεραπείες δεν χρησιμοποιούνταν από την αρχή πριν την εισαγωγή στο νοσοκομείο?

Ηλικιωμένοι άνθρωποι από τα γηροκομεία έφτασαν στο νοσοκομείο και κλειδώθηκαν στα δωμάτιά τους, εγκαταλείφθηκαν και δέθηκαν στα κρεβάτια τους από τα χέρια και τα πόδια και αφέθηκαν να πεθάνουν μόνοι τους.

Υπήρξε μια εποχή που χορηγήθηκαν αντιιικά φάρμακα με οδηγίες του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας, αλλά επιδείνωναν την κατάσταση των ανθρώπων.

Η νοσοκόμα ομολογεί ότι βλέποντας τον πόνο στους ασθενείς, αφού έλαβε κάποια φάρμακα, άρχισε να χορηγεί στα κρυφά μόνο φυσιολογικό ορό.

Όταν η κατάσταση επιδεινωνόταν, τότε προχωρούσανε σε ευθανασία. Εφαρμοζόταν ένα πρωτόκολλο όπου τους χορηγούνταν ένα μείγμα ηρεμιστικών και τους άφηναν να πεθάνουν.

Ένας άλλος νοσηλευτής που εργαζόταν στα κέντρα εμβολιασμού εξομολογήθηκε ότι η Κυβέρνηση διέταξε όσο το δυνατόν περισσότερους εμβολιασμούς, ΗΤΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ!

ΕΠΙΠΛΈΟΝ, ΣΕ ΚΆΠΟΙΟ ΣΗΜΕΊΟ ΧΟΡΗΓΉΘΗΚΑΝ ΛΗΓΜΈΝΑ ΕΜΒΌΛΙΑ. ΛΗΓΜΈΝΑ ΦΆΡΜΑΚΑ ΣΕ ΥΓΙΕΊΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ!

Εκατομμύρια ανεπιθύμητες παρενέργειες αγνοήθηκαν και μέχρι σήμερα απαγορεύεται να μιλάμε γι' αυτές, αλλά οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας γνωρίζουν.

Το αίσθημα ενοχής που ταλανίζει ορισμένους νοσηλευτές τους οδήγησε στην εξομολόγηση, ίσως για να απαλλαγούν από αυτό το βάρος που τους βασανίζει.

Πηγή: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/le-bugie-sul-covid-ora-vogliamo-la-verita-anche-sui-vaccini_F312336201009C09