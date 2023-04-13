You Are Amalek 3 sub_ita

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
You Are Amalek 3 parte. - Molti pensano di sapere cosa sta succedendo. Per favore, lascia che ti dica una cosa... il 95% non ne ha la più pallida idea. La vera testa del serpente e l'enorme potere dietro a tutto, dalle guerre, al Covid e tutto ciò che sta nel mezzo e oltre, è un gruppo specifico. Tutto ciò che non ha senso nel nostro mondo è tutto connesso e programmato. E per arricchirsi e spianare la strada al loro dominio globale stanno diluendo e infine eliminando la linea di sangue dell'Europa bianca. Il Nuovo Ordine Mondiale è il loro costrutto. Sto dimostrando quello che pochi hanno il coraggio di ammettere.
Sottotitoli in Italiano by L'Irlandese