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Проповедь: "Как говорит Бог". Пастор Виктор Когут
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5 views • May 12, 2020
Проповедь: "Как говорит Бог".
Проповедует Пастор Виктор Когут.
Анонс проповеди:
Дух Истины говорит на доступном для нас уровне и понятном нам языке.
"Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам". (Иоанна 14:26).
Он говорит через разные предметы, вещи, людей, зверей, наши мысли и обстоятельства.
Открывает наши глаза на духовные вещи, обличает с любовью не осуждая и не обвиняя.
"А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом". (1 Коринф 6.17).
Вывод:
Когда наш дух соединяется с Духом Божьим, то мы становимся одним Духом, и тогда мы слышим и понимаем голос Божий, и можем распознавать его знаки и подсказки.
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▶️▶️▶️ Контакты для связи:
▶️ Антуан Коваль: +7 958 761 78 21
▶️ Виктор Когут: +7 913 771 94 70
Тэги:
#слово #говорить #ДухИстины #слышать #знаки #подсказки #целое #один #Церковь #семья #вера #истина #глава #Христос #Иисус #Апостолы #учение #общение #преломление #вечеря #молитва #Династии Христа #народ #Бог #храм #дом #хлеб #жизнь #путь #любовь #Дух #Святой #мир #Отец #Сын #сегодня #новости #топ #начало #надежда
Проповедует Пастор Виктор Когут.
Анонс проповеди:
Дух Истины говорит на доступном для нас уровне и понятном нам языке.
"Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам". (Иоанна 14:26).
Он говорит через разные предметы, вещи, людей, зверей, наши мысли и обстоятельства.
Открывает наши глаза на духовные вещи, обличает с любовью не осуждая и не обвиняя.
"А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом". (1 Коринф 6.17).
Вывод:
Когда наш дух соединяется с Духом Божьим, то мы становимся одним Духом, и тогда мы слышим и понимаем голос Божий, и можем распознавать его знаки и подсказки.
▶️ Сайт Мирового Движения: "Династии Христа - Творцы Культуры Поколений" : http://7793.ru
▶️ Реквизиты для финансовой поддержки Мирового Движения: "Династии Христа - Творцы Культуры Поколений":
▶️▶️▶️▶️▶️ Разовая поддержка из России: https://donate.qiwi.com/payin/BLAGODARNOST
▶️▶️▶️▶️ Разовая поддержка с любой точки мира: https://donorbox.org/7793
▶️▶️▶️ Ежемесячная поддержка: https://www.patreon.com/a7793
▶️▶️ Bitcoin BTC: 1Lg92foRrQApcBXtnQHPtEWmWR82yFiWW6
▶️ Ethereum ETH: 0xaf6189667012d20b008c45cd026edb32b2d376ab
▶️▶️▶️ Контакты для связи:
▶️ Антуан Коваль: +7 958 761 78 21
▶️ Виктор Когут: +7 913 771 94 70
Тэги:
#слово #говорить #ДухИстины #слышать #знаки #подсказки #целое #один #Церковь #семья #вера #истина #глава #Христос #Иисус #Апостолы #учение #общение #преломление #вечеря #молитва #Династии Христа #народ #Бог #храм #дом #хлеб #жизнь #путь #любовь #Дух #Святой #мир #Отец #Сын #сегодня #новости #топ #начало #надежда
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