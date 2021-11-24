24.000 % Anstieg von Todesfällen nach mRNA-Impfung . . .

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Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

. . . gegenüber dem Jahresdurchschnitt von 9,8 Todesfällen vor Beginn der Corona-Impfungen!

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Vor unseren Augen ereignet sich demnach ein weltweites historisches Impfverbrechen an der gesamten Menschheit, ein Genozid, der von sämtlichen Medien des Mainstreams noch immer in krimineller Weise totgeschwiegen wird.

• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •

Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?

1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln

3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awakerⅠ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ. . . gegenüber dem Jahresdurchschnitt von 9,8 Todesfällen vor Beginn der Corona-Impfungen!B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • V​erbreitenVor unseren Augen ereignet sich demnach ein weltweites historisches Impfverbrechen an der gesamten Menschheit, ein Genozid, der von sämtlichen Medien des Mainstreams noch immer in krimineller Weise totgeschwiegen wird.• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords genozidcorona-newsmrna-impfung

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