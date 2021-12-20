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20.12.2021. А где-то еще есть хуже, чем в Германии (Выпуск № 231 часть II (1)).
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7815 views • December 16, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:39 Отчаяние из Германии ! Украина , детям в школах внушают верить телевизору !//Америка американцы США. https://www.youtube.com/watch?v=U8BMPCrjTH0.
18:10 Зеленский пошел навстречу "Газпрому". 60 минут по горячим следам от 25.10.21. https://www.youtube.com/watch?v=tYFo7toDJJE.
24:50 НАТАЛЬЯ ПОКЛОНСКАЯ : QR коды нарушают базовые права человечества. https://www.youtube.com/watch?v=nwRAMo9iNgg.
28:45 ВОТ ПОЧЕМУ ИМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА РАБОЧАЯ СИЛА. https://www.brighteon.com/d4bd3d0e-473a-4777-8f90-e2627a19a8db.
36:05 Пища Богов, тайны нашего бытия. https://www.youtube.com/watch?v=pzxz1yib4r0.
44:20 ОГОВОРКА ЛАВРОВА. Наши хозяева, наши германские коллеги. ОГОВОРКА ПО ФРЕЙДУ/ОГОВОРКА ЛАВРОВ. https://www.youtube.com/watch?v=5ZR29NWEllU.
49:54 НЕМНОГО КОНСПИРОЛОГИИ... Главные события I, Pet Goat II могут стартовать в конце января - феврале. https://3rm.info/main/87539-nemnogo-konspirologii-glavnye-sobytija-i-pet-goat-ii-mogut-startovat-do-1-fevralja-video.html.
54:21 Владимир Квачков про движение "Армия защитников Отечества". https://www.youtube.com/watch?v=CDSEZjag1iA.
Сегодня мы поговорим о ситуации в мире: где кому как живется, поднимем тему QR-кодов. Узнаем почему будет не нужна живая человеческая рабочая сила. Также узнаем из чего на самом деле состоят продукты, которые мы употребляем в пищу. Напомним, чтобы изменился мир к лучшему – необходимо самому измениться.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:39 Отчаяние из Германии ! Украина , детям в школах внушают верить телевизору !//Америка американцы США. https://www.youtube.com/watch?v=U8BMPCrjTH0.
18:10 Зеленский пошел навстречу "Газпрому". 60 минут по горячим следам от 25.10.21. https://www.youtube.com/watch?v=tYFo7toDJJE.
24:50 НАТАЛЬЯ ПОКЛОНСКАЯ : QR коды нарушают базовые права человечества. https://www.youtube.com/watch?v=nwRAMo9iNgg.
28:45 ВОТ ПОЧЕМУ ИМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА РАБОЧАЯ СИЛА. https://www.brighteon.com/d4bd3d0e-473a-4777-8f90-e2627a19a8db.
36:05 Пища Богов, тайны нашего бытия. https://www.youtube.com/watch?v=pzxz1yib4r0.
44:20 ОГОВОРКА ЛАВРОВА. Наши хозяева, наши германские коллеги. ОГОВОРКА ПО ФРЕЙДУ/ОГОВОРКА ЛАВРОВ. https://www.youtube.com/watch?v=5ZR29NWEllU.
49:54 НЕМНОГО КОНСПИРОЛОГИИ... Главные события I, Pet Goat II могут стартовать в конце января - феврале. https://3rm.info/main/87539-nemnogo-konspirologii-glavnye-sobytija-i-pet-goat-ii-mogut-startovat-do-1-fevralja-video.html.
54:21 Владимир Квачков про движение "Армия защитников Отечества". https://www.youtube.com/watch?v=CDSEZjag1iA.
Сегодня мы поговорим о ситуации в мире: где кому как живется, поднимем тему QR-кодов. Узнаем почему будет не нужна живая человеческая рабочая сила. Также узнаем из чего на самом деле состоят продукты, которые мы употребляем в пищу. Напомним, чтобы изменился мир к лучшему – необходимо самому измениться.
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