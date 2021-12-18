El dibujante Bob Moran da cátedra contra la tiranía Covid

Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.Registrado el 25 de noviembre del 2021 y emitido por TECH The New Era el 15 de diciembre.Bien dicho. No creo que muchos de los presentes esperasen que el censurado dibujante británico dé un discurso inteligente y humanista como este en el marco de un debate sobre el uso de la identificación digital.Para ver la obra de Bob: