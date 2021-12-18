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El dibujante Bob Moran da cátedra contra la tiranía Covid
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1 view • December 18, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.
Registrado el 25 de noviembre del 2021 y emitido por TECH The New Era el 15 de diciembre.
Bien dicho. No creo que muchos de los presentes esperasen que el censurado dibujante británico dé un discurso inteligente y humanista como este en el marco de un debate sobre el uso de la identificación digital.
Para ver la obra de Bob:
https://www.bobmoran.co.uk
Registrado el 25 de noviembre del 2021 y emitido por TECH The New Era el 15 de diciembre.
Bien dicho. No creo que muchos de los presentes esperasen que el censurado dibujante británico dé un discurso inteligente y humanista como este en el marco de un debate sobre el uso de la identificación digital.
Para ver la obra de Bob:
https://www.bobmoran.co.uk
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