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Предсказания 2021 - 2035
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141 views • February 04, 2021
Предсказания 2021 - 2035. Путин, Конституция, Коронавирус, чипирование, 5G, Переезд на землю
РА ТВ Развивающее Телевидение
ФИЛЬМ УДАЛЯЮТ Предсказание 2021
00.20 Правда о Путине, сколько у него двойников
02.30 Почему Путин опускает глаза вниз
03.20 Конституция
03.50 Что нам делать?
05.10 Система
06.27 Коронавирус слабее гриппа. Кем он создан?
07.00 Сценарий «Коронавирус» внедрили раньше времени
08.30 Как выйти из системы
14.28 Добро и Зло, их влияние
16.10 Новый путь развития
16.44 Коллективная мысль
18.10 Будущее. Начиная с 2020 года
Гражданская война, биометрия, чипы
25.15 Изменение наклона оси Земли.
Климатические изменения
Кто погибнет?
27.40 Какие территории затопит. Где будет безопасно
31.01 Когда отменят наличные
32.00 В каком году начнется время процветания
Новый ведический период до 1 002 035 г.
Друзья, мне тоже хочется верить , что царь за нас все разрулит. Но цари смертны уже 1000 лет и, судя по всему, придется и нам самим что то делать. Хотя бы Родовое поместье создать для своих детей.
РА ТВ Развивающее Телевидение
ФИЛЬМ УДАЛЯЮТ Предсказание 2021
00.20 Правда о Путине, сколько у него двойников
02.30 Почему Путин опускает глаза вниз
03.20 Конституция
03.50 Что нам делать?
05.10 Система
06.27 Коронавирус слабее гриппа. Кем он создан?
07.00 Сценарий «Коронавирус» внедрили раньше времени
08.30 Как выйти из системы
14.28 Добро и Зло, их влияние
16.10 Новый путь развития
16.44 Коллективная мысль
18.10 Будущее. Начиная с 2020 года
Гражданская война, биометрия, чипы
25.15 Изменение наклона оси Земли.
Климатические изменения
Кто погибнет?
27.40 Какие территории затопит. Где будет безопасно
31.01 Когда отменят наличные
32.00 В каком году начнется время процветания
Новый ведический период до 1 002 035 г.
Друзья, мне тоже хочется верить , что царь за нас все разрулит. Но цари смертны уже 1000 лет и, судя по всему, придется и нам самим что то делать. Хотя бы Родовое поместье создать для своих детей.
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