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Альтернатива химиотерапии 4 натуральных способа
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119 views • September 26, 2020
Проект MedAlternativa.info представляет вашему вниманию видеоролик, из которого Вы узнаете о 4-х удивительных природных способах лечения рака, которые действительно работают:
1. Озонотерапия;
2. Звуко- и светотерапия
3. Акупунктура и энергия нейтрино;
4. Протокол Ди-Лиакко.
Монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернатива.инфо
Материалы в тему:
• Химиотерапия – худшее из того, что вы можете сделать https://medalternativa.info/entry/himioterepiya/
• 13 вопросов, на которые нужно получить ответы у онколога, прежде чем сказать «ДА» химиотерапии https://medalternativa.info/entry/13-voprosov-k-himii/
• Химиотерапия практически бесполезна при лечении прогрессирующего рака https://medalternativa.info/entry/himioterapy-bespolezna/
• Химиотерапия сокращает жизнь больного в 4 раза https://medalternativa.info/entry/himioterapiya-sokrashhaet-zhizn/
• Лечение химиотерапией (ядом) – дело бесполезное https://medalternativa.info/entry/himeoterapiya-bespolezna/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
На нашем сайте Вы можете бесплатно скачать книгу Бориса Гринблата «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
Также вы можете заказать именную книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», подписанную лично её автором – Борисом Гринблатом на память. Стоимость с учетом доставки по России составляет 900 руб. Вырученные средства пойдут на развитие и администрирование проекта МедАльтернатива.инфо. Заказать книгу с автографом автора можно по этой ссылке: https://borisandinga.com/books
1. Озонотерапия;
2. Звуко- и светотерапия
3. Акупунктура и энергия нейтрино;
4. Протокол Ди-Лиакко.
Монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернатива.инфо
Материалы в тему:
• Химиотерапия – худшее из того, что вы можете сделать https://medalternativa.info/entry/himioterepiya/
• 13 вопросов, на которые нужно получить ответы у онколога, прежде чем сказать «ДА» химиотерапии https://medalternativa.info/entry/13-voprosov-k-himii/
• Химиотерапия практически бесполезна при лечении прогрессирующего рака https://medalternativa.info/entry/himioterapy-bespolezna/
• Химиотерапия сокращает жизнь больного в 4 раза https://medalternativa.info/entry/himioterapiya-sokrashhaet-zhizn/
• Лечение химиотерапией (ядом) – дело бесполезное https://medalternativa.info/entry/himeoterapiya-bespolezna/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
🤝 Если вы считаете, что такая информация должна быть доступна всем людям, и если вы хотите ускорить перевод новых материалов, вы можете поддержать работу нашего проекта. Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— ВКонтакте https://vk.com/medalternativainfo
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— Rutube, https://rutube.ru/channel/24221061/
— Brighteon, https://www.brighteon.com/channels/grinblat
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
На нашем сайте Вы можете бесплатно скачать книгу Бориса Гринблата «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
Также вы можете заказать именную книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», подписанную лично её автором – Борисом Гринблатом на память. Стоимость с учетом доставки по России составляет 900 руб. Вырученные средства пойдут на развитие и администрирование проекта МедАльтернатива.инфо. Заказать книгу с автографом автора можно по этой ссылке: https://borisandinga.com/books
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