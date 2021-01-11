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How to Stand Like Jesus When They Hate You
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21 views • January 11, 2021
For more about Biblical living in modern times visit www.julieblair.com
Nations prayer gathering- daily
12pm cst
(214) 586-0411
Visit www.julieblair.com for international codes
To send letters, donations, tithes, offerings or more:
www.julieblair.com/give
Julie Blair Ministries
391 E Las Colinas Blvd # 130-228
Irving, TX 75039
Live Message Thursdays
7pm cst
(214) 586-0411
Visit www.julieblair.com for international codes
The Kingdom of God part 1:
https://youtu.be/umsvQ_XHSuM
10 Symptoms of a Spirit of Religion:
https://youtu.be/n50LumdaZK0
www.gab.ai/julieblairministries
www.usa.life/julieblairministries
www.parler.com/julieblairministries
www.facebook.com/julieblairministries
www.linkedin.com/julieblairministries
www.instagram.com/julieblairministries
www.bitchute.com/julieblairministries
www.godtube.com/julieblairministries
Nations prayer gathering- daily
12pm cst
(214) 586-0411
Visit www.julieblair.com for international codes
To send letters, donations, tithes, offerings or more:
www.julieblair.com/give
Julie Blair Ministries
391 E Las Colinas Blvd # 130-228
Irving, TX 75039
Live Message Thursdays
7pm cst
(214) 586-0411
Visit www.julieblair.com for international codes
The Kingdom of God part 1:
https://youtu.be/umsvQ_XHSuM
10 Symptoms of a Spirit of Religion:
https://youtu.be/n50LumdaZK0
www.gab.ai/julieblairministries
www.usa.life/julieblairministries
www.parler.com/julieblairministries
www.facebook.com/julieblairministries
www.linkedin.com/julieblairministries
www.instagram.com/julieblairministries
www.bitchute.com/julieblairministries
www.godtube.com/julieblairministries
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