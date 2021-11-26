© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
26.11.2021. Абзац! ВСЕ ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС УЖЕ БЫЛО 200 лет назад (Выпуск № 228 часть I (2)).
Follow
2
Share
Report
6055 views • November 26, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Кто и как убивал Анастасию Метельскую (Клаву Белову). https://www.youtube.com/watch?v=fSb8gbCz_6s.
06:32 Советы от Клавы Беловой - Метельской Анастасии Александровны. Любившей Россию и ее народ. https://www.youtube.com/watch?v=UZPe5py5p5k.
12:46 Кто и как убивал Анастасию Метельскую (Клаву Белову). https://www.youtube.com/watch?v=fSb8gbCz_6s.
26:25 Причины миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Европа готовится к новым санкциям. https://www.youtube.com/watch?v=m6YgaCsdI5s.
35:54 У людей не будет выбора. Наши реалии. Новости из Польши. https://www.youtube.com/watch?v=fMjUHOKaJ2E.
55:28 Для россиян готовят братские могилы. https://arh.mk.ru/social/2021/11/13/dlya-rossiyan-gotovyat-bratskie-mogily.html.
56:59 Симеон Афонский: КНИГА НАПИСАННАЯ СКОРБЬЮ... (аудиокнига, читает Nikosho). https://www.youtube.com/watch?v=kolguPyhjOs.
01:12:20 Чистая правда! Сильная речь о войне на Донбассе и характере украинцев от митрополита Арсения. https://www.youtube.com/watch?v=mGwSzoremZ8.
01:32:58 Письмо слушателя.
01:37:36 СКОРО ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ БУДЕТ БЕЗЦЕННЫМ. https://www.youtube.com/watch?v=qw0Y4Vwp9H4.
01:42:00 Ушли в КАМЕННЫЙ ДОМ без СНАРЯЖЕНИЯ - Медведи РЯДОМ | Лесная КУХНЯ - ЕДА В ЛЕСУ | НОЧЬ в ДОМЕ. https://www.youtube.com/watch?v=Tongjzy5vFw.
01:42:00 Замечательная идея сделать бездымные дровяные печи из цементных и пластиковых корзин. https://www.youtube.com/watch?v=zsdYDf4Iib4.
Сегодня мы поговорим про жизнь и убийство блогера Анастасии Метельской. Посмотрим и обсудим новости, которые касаются Беларуси, Украины, России. Послушаем проповедь митрополита Арсения. Напомним, что Бог всегда с нами, он никогда от нас не уходит, только человек может отойти от Господа. Также напомним, что спасти духовно надо не только всех, а в первую очередь необходимо начать с себя.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Кто и как убивал Анастасию Метельскую (Клаву Белову). https://www.youtube.com/watch?v=fSb8gbCz_6s.
06:32 Советы от Клавы Беловой - Метельской Анастасии Александровны. Любившей Россию и ее народ. https://www.youtube.com/watch?v=UZPe5py5p5k.
12:46 Кто и как убивал Анастасию Метельскую (Клаву Белову). https://www.youtube.com/watch?v=fSb8gbCz_6s.
26:25 Причины миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Европа готовится к новым санкциям. https://www.youtube.com/watch?v=m6YgaCsdI5s.
35:54 У людей не будет выбора. Наши реалии. Новости из Польши. https://www.youtube.com/watch?v=fMjUHOKaJ2E.
55:28 Для россиян готовят братские могилы. https://arh.mk.ru/social/2021/11/13/dlya-rossiyan-gotovyat-bratskie-mogily.html.
56:59 Симеон Афонский: КНИГА НАПИСАННАЯ СКОРБЬЮ... (аудиокнига, читает Nikosho). https://www.youtube.com/watch?v=kolguPyhjOs.
01:12:20 Чистая правда! Сильная речь о войне на Донбассе и характере украинцев от митрополита Арсения. https://www.youtube.com/watch?v=mGwSzoremZ8.
01:32:58 Письмо слушателя.
01:37:36 СКОРО ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ БУДЕТ БЕЗЦЕННЫМ. https://www.youtube.com/watch?v=qw0Y4Vwp9H4.
01:42:00 Ушли в КАМЕННЫЙ ДОМ без СНАРЯЖЕНИЯ - Медведи РЯДОМ | Лесная КУХНЯ - ЕДА В ЛЕСУ | НОЧЬ в ДОМЕ. https://www.youtube.com/watch?v=Tongjzy5vFw.
01:42:00 Замечательная идея сделать бездымные дровяные печи из цементных и пластиковых корзин. https://www.youtube.com/watch?v=zsdYDf4Iib4.
Сегодня мы поговорим про жизнь и убийство блогера Анастасии Метельской. Посмотрим и обсудим новости, которые касаются Беларуси, Украины, России. Послушаем проповедь митрополита Арсения. Напомним, что Бог всегда с нами, он никогда от нас не уходит, только человек может отойти от Господа. Также напомним, что спасти духовно надо не только всех, а в первую очередь необходимо начать с себя.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.