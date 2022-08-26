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ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ (ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟ)ΕΟΔΥ 10-7-2022: Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ (64.08%) ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ! https://ugetube.com/watch/uOeBAWPIz4QLm3J , https://rumble.com/v1hf64h-eody-covid-19genocide-2022.html . ΠΗΓΕΣ: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2022/07/covid-gr-daily-report-20220710.pdf , https://eody.gov.gr/imerisia-ekthesi-epitirisis-covid-19-20220710/ .
73.133 ΘΑΝΑΤΟΙ, 5,6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ 20-5-2022. 73,133 DEAD AND 5.6 MILLIONS INJURED FROM
THE COVID-19 VACCINES IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS
5/20/2022
THE WORST GENOCIDE WITH THE COVID VACCINES OF DEATH FROM THE ANTICHRIST WORLD DICTATORSHIP. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html ,
https://www.brighteon.com/d7058ce3-bd16-4411-b652-32420f68749e , https://ugetube.com/watch/pPCfa45VOEhHDbK . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions . ΙΣΟΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ.
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ
ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 2 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΞΥΠΝΗΣΕ Η ΣΥΝΕΝΟΧΗ
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΖΟΤΑΚΗ! https://rumble.com/v1h7jrv-mitsotakis-is-a-dictatorial-bug-of-the-antichrist-666.html (ΒΙΝΤΕΟ) ,
https://www.brighteon.com/b6ae947d-bca4-4b8c-a15e-e579355a54f1 , https://ugetube.com/watch/vXKopNI5LeAPKGC .
ΠΗΓΕΣ: http://www.freevolition.gr , https://youtu.be/okiZJii-M60 , https://rumble.com/v1gsfx9-20081947-20082022-75-.html , https://amazonios.net/g-payloy-tha-arrostisoyn-me-karkinoys-ta-paidia-mas-einai-viologiko-oplo-kai-synomosia , https://www.facebook.com/fonirodopis.gr/videos/596502135059887 ,
https://youtu.be/AwQ8nIFvoDM .
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΣΟ ΖΩ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΤΕΛΝΩ ΟΥΤΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΩ ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ;;;
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΚΑΙ
ΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ
ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΤΗΣ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ…
Ή ΟΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΕΙ ΩΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΟΣΟ ΖΩ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ!!!
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος
Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220816215348/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .