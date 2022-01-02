Μητσοτάκη μαλ@κα που είσαι; Οι λαθρομετανάστες ξεφτιλίζουν την Κυβέρνηση και την ανύπαρκτοι Αστυνομία

Πόσα ακόμα να δείτε ώστε να πιστέψετε ότι οι Έλληνες διώκονται από το ίδιο το κράτος τους;

Γίνεται αντικατάσταση πληθυσμού!!! Δεν το βλέπετε;;;;;;

Δεν υπάρχει ούτε μία Γυναίκα στην πλατεία Συντάγματος!!!!!

Δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας!!!!

Οι Έλληνες είναι κλεισμένοι και τους βεβαιώνουν πρόστιμα για μάσκες οι Πραιτωριανοί - Αστυνομικοί!!!

Εθνοκάθαρση γίνεται!!! Υπογεννητικότητα, οικονομική ανέχεια σε συνδιασμό με την φυγή των νέων Ελλήνων στο εξωτερικό σε 20 χρόνια θα χαθούμε αλλά οι αλήτες, προδότες Πολιτικάντηδες σφυρίζουν αδιάφορα!!!!

Φυσικά οι Πολιτικάντηδες μαζί με τους Αστυνομικούς τους Δικαστικούς και τους Δημοσιογράφους πρέπει να πάνε σε λαϊκό Δικαστήριο και να εκτελεστούν είτε ως προδότες είτε ως πράκτορες ξένων χωρών!!!! Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο εκτός από αυτά τα δύο!!! Οι προδότες οι πράκτορες είναι!

Όσο για τους Αστυνομικούς που θα τρέξουν να πούνε εκτελούμε διαταγές θα τους πω ότι ορκίστηκαν να φυλάνε το Ελληνικό Έθνος και όχι τους Πολιτικάντηδες - Εργοδότες τους και δεύτερον οι διαταγές έχουν όρια. Εάν τους πούνε "πάνε χτύπα την μάνα σου" θα πάνε να το κάνουν και θα πούνε "μάνα συγγνώμη εκτελώ διαταγές";;;



Άχρηστο βάρος επί της γης είναι όλοι οι προαναφερθέντες!!



Και για εμάς τους αρχαιολατρες

ΆΧΘΩΣ ΑΡΟΎΡΙΣ